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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriEski eşi satırla saldırdı, 44 gün sonra öldü! Annesinin feryatları yürek dağladı: 'Ne istedin kızımdan'
GeriGündem Eski eşi satırla saldırdı, 44 gün sonra öldü! Annesinin feryatları yürek dağladı: 'Ne istedin kızımdan'
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İHA
25.11.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

Eski eşi satırla saldırdı, 44 gün sonra öldü! Annesinin feryatları yürek dağladı: 'Ne istedin kızımdan'

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Eski eşi satırla saldırdı, 44 gün sonra öldü! Annesinin feryatları yürek dağladı: 'Ne istedin kızımdan'

Eskişehir’de eski kocası tarafından satırla ağır yaralandıktan 44 gün sonra hayat mücadelesini kaybeden kızını '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde toprağa veren annenin feryadı yürekleri dağladı.

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  • Eski kocasının öldürdüğü Ayşe Tuba Arslan son yolculuğuna uğurlandı
  • Eski kocasının öldürdüğü Ayşe Tuba Arslan son yolculuğuna uğurlandı
  • Eski kocasının öldürdüğü Ayşe Tuba Arslan son yolculuğuna uğurlandı
  • Eski kocasının öldürdüğü Ayşe Tuba Arslan son yolculuğuna uğurlandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 11 Ekim'de meydana geldi. 25 yıllık kocasından yaklaşık 6 ay önce boşanan Ayşe Tuba Arslan (45), mesai bitiminde evine dönmek için dolmuşa bindi. Bu esnada eski eşini dolmuştan indiği yerde bekleyen Yalçın Ö. (52), yanında taşıdığı satırla Arslan’a Atatürk Bulvarı üzerinde yürüdüğü esnada saldırdı. Ağır yaralanan Arslan, Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisine yatırıldı. Burada yaklaşık 44 gündür tedavisi süren Arslan, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Tuğba Arslan’ın cenazesi ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı Sami Ramazanoğlu Camii'ne getirildi. Burada kızının tabutuna sarılan annenin feryadı yürek dağladı. Acılı anne tabut başında “Benim kimsem kalmadı. Ne istedin kızımdan. Gitti Tuba'm. Bir hayvan bile böyle doğranmaz. Eceli ile ölmedi. Her şeyini bıraktı. Azrail gibi. Satırlı katil paramparça etmiş. Hayvan dahi öyle doğranmaz” diye feryat etti.

Tabutu kadınlar taşıdı

Sami Ramazanoğlu Camii'nde cenaze namazını kıldıran imam Necmi Dünya cemaate seslenerek, “Rabbimizden isteğimiz, temennimiz bunun son olması. Bir daha Ayşe'lerin, Tuğba'ların akıbetleri böyle olmasın” ifadelerini kullandı. Kılınan cenaze namazının ardından tabut kadınların omzunda cenaze aracına taşındı. Arslan’ın cenazesi defnedilmek üzere Asri Mezarlığa götürüldü.

 

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