Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Eski bakan cinayetinde ilginç 'peçete' detayı

    Eski bakan cinayetinde ilginç 'peçete' detayı

    DHA
    19.04.2018 - 14:58 | Son Güncelleme:

    Milli Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan ile katil zanlısı Yüksel Karababa'nın peçete yada kağıtlar üzerinde mutabakatlar yaptıkları belirlendi. Bu mutabakatlardan birinde Ercan Vuralhan'ın "Bu parayı ödemediğim halde bana her şeyi yapabilir" yazdığı ve imzaladığı öğrenildi.

    Fatih Sirkeci’de bir kafeteryada dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından polise teslim olan zanlı Yüksel Karababa, Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulandı. Cinayeti itiraf ettiği belirtilen Karababa'nın Vuralhan'la tanışmalarının 2014 yılında başladığını söylediği öğrenildi. Bu süre zarfında ihale almak yada birlikte iş yapmak vaatleriyle Vuralhan'a toplamda 650 bin dolar ve 350 bin lira verdiğini ancak hiç bir iş yapamadıklarını parayı da geri alamadığını söyleyen Karababa'nın "Bu borç konusunu konuşmak için olay günü bir araya geldik." dediği belirtildi.

     

    Eski bakan cinayetinde ilginç peçete detayı

    PEÇETE ÜZERİNE MÜTABAKAT YAPMIŞLAR

    Polis soruşturması sonucunda alacak-verecek meselesi yüzünden sık sık buluştukları öğrenilen şüpheli ile Ercan Vuralhan'ın zaman zaman kendi aralarında mutabakatlar yaptıkları belirlendi. Peçetelerin üzerine yada geliş güzel kağıtların üzerine yazılan mutabakatlarda "Birleşmiş Milletler'den gelecek olan 150 milyon dolar paramın 5 milyon dolarını Yüksel Karababa'ya vereceğim" gibi ibareler bulunduğu öğrenildi.

    Peçete üzerine yazılan bir başka yazıda ise "Parayı Yüksel Karababa'ya geri ödemezsem bana her şeyi yapabilir" ifadesinin yer aldığı belirtildi. Mutabakatlarda imza atılıp kaşe basıldığı da belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan Yüksel Karababa adliyeye sevk edildi.

    Dün eski bakanı öldürmüştü... Cinayeti anlattı: Şok ifadelerDün eski bakanı öldürmüştü... Cinayeti anlattı: Şok ifadeler

    Etiketler: eski bakan cinayeti , ercan vuralhan cinayeti , peçete detayı , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri