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    Dün eski bakanı öldürmüştü... Cinayeti anlattı: Şok ifadeler

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    19.04.2018 - 11:58 | Son Güncelleme:

    Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan’ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yüksel Karababa, Asayiş Şube Cinayet Bürodaki ifadesinde şok ifadeler kullandı.

    Karababa'nın, "Plastik şirketim var. 2014’ten beri iş yapma, yapılacak işte yardımcı olma vaadiyle benden 650 bin dolar ve 350 bin TL aldı. 

    Dün eski bakanı öldürmüştü... Cinayeti anlattı: Şok ifadeler

    Parayı istedim vermedi. Alacaklarımı konuşmak için buluştuk. Bu sırada,’Sen bana 2 bin 500 TL daha ver, ben halledeceğim’ deyince kendimi kaybettim. Bıçağı çıkartıp salladım. Bunu sonuna kadar hak etti” dediği öne sürüldü.

    CENAZESİNİ ALMAYA KİMSE GELMEDİ

    Ercan Vuralhan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarılarak Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne getirildi. Vuralhan'ın cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na hiç bir yakının gelmediği görüldü.

    Vuralhan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Yapılan incelemelerin ardından eski Bakan Vuralhan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarılarak Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne getirildi. Vuralhan'ın cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na hiç bir yakının gelmemesi dikkat çekti.

    Cenaze töreninin ise yarın öğle namazını müteakip Levent Camii'nde düzenleneceği öğrenildi.

    Eski bakana soğukkanlı bıçakEski bakana soğukkanlı bıçak


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    Etiketler: Cinayet , ifade , gündem
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