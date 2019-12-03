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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sülayman EKİN/ANTALYA (DHA)
03.12.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

'Eşimi öldürmek istesem kafasına sıkardım'

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'Eşimi öldürmek istesem kafasına sıkardım'

Antalya'da boşanmak isteyen eşi Dilek Ülüs'ü (45) pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan Süleyman Ülüs (55), öldürme amacı olmadığını savunarak "Öldürmek istesem kafasına sıkardım" dedi.

Olay, 3 Haziran günü saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesinde yer alan 2 katlı müstakil evde yaşandı. Hurda toplayıp satan Süleyman Ülüs, 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Dilek Ülüs'ü konuşmak için eve çağırdı. Süleyman Ülüs, boşanma davası açan eşine yeniden birlikte yaşama teklifinde bulundu.

12 ve 13 yaşında 2 çocuk annesi olan ve bir otelde çalışan Dilek Ülüs teklifi reddetti. Bunun üzerine Süleyman Ülüs, evdeki pompalı tüfekle eşine ateş etti. Karnından vurulan Dilek Ülüs, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Gözaltına alınan Süleyman Ülüs ise sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Ameliyat edilen Dilek Ülüs, tedavisinin ardından taburcu edildi.

DURUŞMA BOYUNCA AĞLADI

Tutuklu sanık Süleyman Ülüs, Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşma boyunca ağlayan Süleyman Ülüs, eşini öldürme amacı olmadığını belirterek, "Bana iftira atıyor. Tüfek elimdeyken birden patladı. Dilek'in yaralandığını bile fark etmedim. Sonrasında Dilek bana 'Salak beni vurdun' dedi. Eşimin yarasına tampon yaptım. Etraftakilere ambulans çağırmalarını söyledim. Öldürme kastım yoktu. 13 yıllık evliyim ve çocuklarıma ben bakıyorum. Dilek'i öldürmek istesem kafasına sıkardım" diye konuştu.

Dilek Ünlü ise eşinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Sanık avukatının görgü tanıklarının dinlenmelerini talep ettiği duruşmada savcı, sanığın 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' ile yardıma gelenlere tüfek doğrultması nedeniyle 'tehdit' suçlarından cezalandırılmasını istedi. Duruşma sanık avukatına son savunmasını hazırlaması için süre verilerek ertelendi.

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