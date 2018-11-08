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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.11.2018 - 13:01, Son Güncelleme:

 ‘Eşime neden bakıyorsun” diyerek baltayla saldırmıştı... Yeni gelişme

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 ‘Eşime neden bakıyorsun” diyerek baltayla saldırmıştı... Yeni gelişme

İstanbul, Kadıköy’de ‘eşime neden bakıyorsun” diyerek çıkan baltalı ve silahlı kavgaya ilişkin dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, oğlunun iş yerinin karşısındaki evi gözetlediği iddia edilen 68 yaşındaki adam hakkında “cinsel taciz” suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istendi. 

Kadıköy’de ‘eşime neden bakıyorsun” diyerek çıkan baltalı ve silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli A.Ç.’nin Kadıköy Hasanpaşa mahallesi Kurbağalıdere caddesinde iş yerinin olduğu, 68 yaşındaki babası N.Ç.’nin ise sık sık iş yerinin önünde oturduğu, E.B.’nin evinin şüpheli A.Ç.’nin iş yerinin karşısında olduğu anlatıldı. 

“Eşime neden bakıyorsun, utanmıyor musun?” 

Olay günü E.B.’nin eşinin gündüz vakti perdeleri kapatması üzerine eşine neden kapattığını sorduğunda eşinin kendisine karşıda oturan N.Ç.’nin sürekli kendisine baktığını, daha önce de bu şekilde baktığı için rahatsız olduğundan dolayı perdeyi kapattığını söylediği belirtildi. Balkona çıkan E.B.’nin ‘neden bakıyorsun, utanmıyor musun?’ diyerek uyarmasına rağmen N.Ç.’nin konumunu değiştirmediği kaydedildi. 

Babasını baltayla darp eden adamı silahla vurdu 

Bunun üzerine E.B.’nin eline aldığı baltayla aşağı indiği, N.Ç’ye, ‘Karıma ne bakıyorsun?’ deyip küfür ettiği ve baltanın keskin olmayan tarafıyla darp ettiği anlatıldı. N.Ç.’nin yere düştüğü ve ‘öldüreyim mi seni’ diyerek darp etmeye devam ettiği kaydedildi. Bu sırada gürültüyü duyan ve babasının yerde darp edildiğini gören şüpheli A.Ç.’nin iş yerinden aldığı ruhsatsız tabancayla E.B.’ye ateş ederek yaraladığı, ‘seni vurayım mı’ diye tehdit ettiği belirtildi. 
3 şüpheliye hapis istemi 

İddianamede şüpheli A.Ç.’nin, “yaralama”, “silahla tehdit” ve “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçlarından 4 yıl 6 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Müşteki şüpheli E.B.’nin, “basit yaralama” ve “silahla tehdit” suçlarından 2 yıl 6 aydan 6 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenirken, müşteki şüpheli N.Ç.’nin ise, “cinsel taciz” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. 

İddianame gönderildiği 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. 

Kadıköy'de baltalı silahlı kavga
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