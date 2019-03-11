Esenyurt kavgası: Mahkeme ‘dava aç’ diyor, savcılık ‘takipsizlik’ veriyor
Yargıtay, İstanbul Esenyurt’ta 7 yıl önce meydana gelen şantiye yangınına ilişkin “İnşaat şirketinin yöneticileri yargılansın” dedi. Ancak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bakırköy 6’ncı Sulh Ceza Hâkimliği birbirine girdi. Kovuşturmaya yer olmadığına hükmeden savcılık ile “Açmak zorundasın” diyen hâkimlik arasında 2 kez gidip gelen dosya, 3’üncü kez savcılıkta.
İSTANBUL Esenyurt’taki bir AVM’nin şantiyesinde 11 Mart 2012’de çıkan yangında 11 işçi yanarak ölmüştü. Bakırköy 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi ‘taksirle ölüme neden olmak’tan 4 sanığa 10’ar, 2 sanığa 6’şar, 1 sanığa da 5 yıl hapis cezası vermişti. Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi, kararı 2017’de bozup inşaatı üstlenen Kayı İnşaat’ın 4 yöneticisine, iş güvenliği denetiminden sorumlu Miratek firmasına ve iş güvenlikçisi Nuri Şener Tığlı’ya dava açılmasını istedi. Bu karara göre Kayı İnşaat, taşeron Kaldem’i iş güvenliğini sağlaması için uyardığı halde sözleşmeyi feshetmedi. Karar gereğince Bakırköy 4’üncü Ağır Ceza Hâkimliği suç duyurusunda bulundu.
GEREKÇE: LEKELENMEME HAKKI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni bilirkişi raporu hazırlattı. Rapor uyarınca Miratek’e dava açılırken, Kayı İnşaat’ın yöneticileri hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına hükmedildi. Bakırköy 6’ncı Sulh Ceza Hâkimliği kararı kaldırdı. Fakat savcılık 5 Aralık 2018’de ikinci kez takipsizlik kararı verdi. “Kişilerin lekelenmeme hakkı, kusur sorumluluğu ve cezaların şahsiliği” ilkeleri gerekçe gösterildi. Bu karar da Bakırköy 6’ncı Sulh Ceza Hâkimliği’nce bozuldu. Kararda, “Dava açılması gerektiği şeklindeki kararın yerine getirilmesinin zorunlu olduğu, savcıya takdir hakkı tanımadığı, hatalı değerlendirme ile kararın yanlış yorumlandığı” ifade edildi.
Ölen işçilerin ailelerinin kurduğu Adalet Arayan Aileler’in avukatı Gökhan Küçük, “Savcılığın dava açmaması için hiçbir sebebi yok. Böyle bir takdir hakkı da yok. Suç duyurusunda bulunacağız” dedi.
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