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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Esenyurt kavgası: Mahkeme ‘dava aç’ diyor, savcılık ‘takipsizlik’ veriyor

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Esenyurt kavgası: Mahkeme ‘dava aç’ diyor, savcılık ‘takipsizlik’ veriyor

Yargıtay, İstanbul Esenyurt’ta 7 yıl önce meydana gelen şantiye yangınına ilişkin “İnşaat şirketinin yöneticileri yargılansın” dedi. Ancak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bakırköy 6’ncı Sulh Ceza Hâkimliği birbirine girdi. Kovuşturmaya yer olmadığına hükmeden savcılık ile “Açmak zorundasın” diyen hâkimlik arasında 2 kez gidip gelen dosya, 3’üncü kez savcılıkta.

İSTANBUL Esenyurt’taki bir AVM’nin şantiyesinde 11 Mart 2012’de çıkan yangında 11 işçi yanarak ölmüştü. Bakırköy 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi ‘taksirle ölüme neden olmak’tan 4 sanığa 10’ar, 2 sanığa 6’şar, 1 sanığa da 5 yıl hapis cezası vermişti. Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi, kararı 2017’de bozup inşaatı üstlenen Kayı İnşaat’ın 4 yöneticisine, iş güvenliği denetiminden sorumlu Miratek firmasına ve iş güvenlikçisi Nuri Şener Tığlı’ya dava açılmasını istedi. Bu karara göre Kayı İnşaat, taşeron Kaldem’i iş güvenliğini sağlaması için uyardığı halde sözleşmeyi feshetmedi. Karar gereğince Bakırköy 4’üncü Ağır Ceza Hâkimliği suç duyurusunda bulundu.

GEREKÇE: LEKELENMEME HAKKI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni bilirkişi raporu hazırlattı. Rapor uyarınca Miratek’e dava açılırken, Kayı İnşaat’ın yöneticileri hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına hükmedildi. Bakırköy 6’ncı Sulh Ceza Hâkimliği kararı kaldırdı. Fakat savcılık 5 Aralık 2018’de ikinci kez takipsizlik kararı verdi. “Kişilerin lekelenmeme hakkı, kusur sorumluluğu ve cezaların şahsiliği” ilkeleri gerekçe gösterildi. Bu karar da Bakırköy 6’ncı Sulh Ceza Hâkimliği’nce bozuldu. Kararda, “Dava açılması gerektiği şeklindeki kararın yerine getirilmesinin zorunlu olduğu, savcıya takdir hakkı tanımadığı, hatalı değerlendirme ile kararın yanlış yorumlandığı” ifade edildi.

Ölen işçilerin ailelerinin kurduğu Adalet Arayan Aileler’in avukatı Gökhan Küçük, “Savcılığın dava açmaması için hiçbir sebebi yok. Böyle bir takdir hakkı da yok. Suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

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