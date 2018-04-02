‘Erken seçim’in zemini yok

AK Parti’nin yıl sonuna kadar zamanı olmasına karşın büyük kongre tarihini hazirana çekmesi, sohbaharda erken seçim tartışmalarını güncelledi. Ancak, partinin büyük kongresini yıl sonuna bırakmadan yaz başında yapacağı, il kongreleri başlarken yaptığı takvimde yer alıyordu. Parti yönetimi, erken kongrenin, seçim çalışmalarını rahatlatacağını, yerel seçimle ilgili programın hız kazacağını dile getiriyorlar. Kurmaylar, “Cumhurbaşkanı, kongreyle birlikte partideki yenilenme sürecini tamamlamış olacak. Yerelde ve merkezde yeni yönetim, yeni yapı, belki yeni kabineyle hızla yerel seçim gündemine geçilecek” dedi.

Bu planda erken seçimin bulunmadığını dile getiren parti kurmayları, yapılan yapısal değişikliklerin sonuçlarının henüz halka yansımamış olmasını gerekçe gösteriyorlar. Kurmaylar, “Erken seçim olmaz; çünkü, bir dizi ekonomik karar aldık. Art arda yasalar çıkardık. Ancak sonuçların tabana yansıması henüz görülmedi. Esnafa kredi, iş dünyasına yatırım kolaylıkları getirdik ama sonuçları henüz piyasada görülmedi. Bunun sonuçları ancak yerel seçime yansır” diye konuştu.

Ancak bir yandan siyasi kulislerde, “Hiçbir iktidar erken seçim yapacağını önceden açıklamaz. Yaptırdığı anketlerde kendini en güçlü bulduğu aşamada buna karar verir” yorumları da yapılıyor.

YENİ ‘VİTRİN’ BEKLENTİSİ

AK Parti’de üst düzeyde yapılan değerlendirmelerde, büyük kongre ile birlikte parti yönetiminde de köklü değişiklikler yapılacağı dile getiriliyor.

Partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) değişecek. Etkili bazı isimlerin parti yönetimine alınacağı belirtiliyor. Kabinede değişiklik ise bundan sonra gündeme gelecek. Bakanlar Kurulu’nda birbiriyle tartışmalı olan, yarattığı sorunlar kamuoyuna yansıyan isimlerin değiştirileceği dile getiriliyor.