Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>‘Erken seçim’in zemini yok

    ‘Erken seçim’in zemini yok

    NURAY BABACAN - ANKARA
    02.04.2018 - 20:29 | Son Güncelleme:

    AK Parti’de alınan her kararın, olası bir ‘erken seçim’le ilişkisi sık sık tartışma konusu olurken, parti yönetimi, sandığa vaktinden önce gidilmeme gerekçelerini, “Yaptığımız yapısal değişiklikler henüz halka yansımadı, sonuçların görülmesi yıl sonunu bulur. Bunun olumlu etkileriyle yerel seçime gidilir” diye açıklıyor. Öte yandan, AK Parti’de üst düzeyde yapılan değerlendirmelerde, büyük kongre ile birlikte parti yönetiminde de köklü değişiklikler yapılacağı dile getiriliyor.

    AK Parti’nin yıl sonuna kadar zamanı olmasına karşın büyük kongre tarihini hazirana çekmesi, sohbaharda erken seçim tartışmalarını güncelledi. Ancak, partinin büyük kongresini yıl sonuna bırakmadan yaz başında yapacağı, il kongreleri başlarken yaptığı takvimde yer alıyordu. Parti yönetimi, erken kongrenin, seçim çalışmalarını rahatlatacağını, yerel seçimle ilgili programın hız kazacağını dile getiriyorlar. Kurmaylar, “Cumhurbaşkanı, kongreyle birlikte partideki yenilenme sürecini tamamlamış olacak. Yerelde ve merkezde yeni yönetim, yeni yapı, belki yeni kabineyle hızla yerel seçim gündemine geçilecek” dedi.
    Bu planda erken seçimin bulunmadığını dile getiren parti kurmayları, yapılan yapısal değişikliklerin sonuçlarının henüz halka yansımamış olmasını gerekçe gösteriyorlar. Kurmaylar, “Erken seçim olmaz; çünkü, bir dizi ekonomik karar aldık. Art arda yasalar çıkardık. Ancak sonuçların tabana yansıması henüz görülmedi. Esnafa kredi, iş dünyasına yatırım kolaylıkları getirdik ama sonuçları henüz piyasada görülmedi. Bunun sonuçları ancak yerel seçime yansır” diye konuştu.

    Ancak bir yandan siyasi kulislerde, “Hiçbir iktidar erken seçim yapacağını önceden açıklamaz. Yaptırdığı anketlerde kendini en güçlü bulduğu aşamada buna karar verir” yorumları da yapılıyor.

    YENİ ‘VİTRİN’ BEKLENTİSİ

    AK Parti’de üst düzeyde yapılan değerlendirmelerde, büyük kongre ile birlikte parti yönetiminde de köklü değişiklikler yapılacağı dile getiriliyor.

    Partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) değişecek. Etkili bazı isimlerin parti yönetimine alınacağı belirtiliyor. Kabinede değişiklik ise bundan sonra gündeme gelecek. Bakanlar Kurulu’nda birbiriyle tartışmalı olan, yarattığı sorunlar kamuoyuna yansıyan isimlerin değiştirileceği dile getiriliyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri