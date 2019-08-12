‘Erken seçime ihtiyaç yok’
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazi Merkez Camisi’nde bayram namazını kıldıktan sonra bir grup partiliyle MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti.
Bahçeli şu açıklamalarda bulundu:
“İki bayram arasında, Türkiye’deki siyasi, sosyal ve ekonomik olayların analizinin yapılmasında yarar vardır. İki bayram arası derken, 4 Haziran ile 11 Ağustos 2019’u kast ediyorum. Bu süreçte seçim yenilemeleri oldu, terörle mücadele kesintisiz devam ettirildi. Ekonomik yönde politikalar tartışılır konuma getirilmek istendi. Bütün bunlara rağmen bayrama Allah’ın himmetiyle ulaşmış olduk. Türkiye’de artık 2023 hedeflerine yönelik bir sürecin başlatılacağı konusunda iyimserim. Bazı televizyon programlarında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmaları üzerinden erken seçim konuşuluyor. Erken seçime ihtiyaç yoktur. Böyle bir seçimi düşünmek, terörle mücadeleyi aksatmak demektir, güneyimizdeki terör devletinin kurulmasını teşvik etmek demektir, PKK/PYD’ye yeniden cesaret vermek demektir. Türkiye’de seçime ihtiyaç yok. Terörün kökünü kazıyacak, sosyal ve ekonomik sorunları çözebilecek güçlü bir idari yapının sürekliliğine ihtiyaç vardır.”
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