Erdoğan'ın seçim şarkısı ilk kez gençlere dinletildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'nde konuşuyor . Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle:

"Rabbim ömür boyu birbirimizden ayırmasın inşallah. Biz gençlerimizin enerjisiyle, heyecanıyla, desteğiyle bugünlere geldik. Gençlerimize daha iyi bir gelecek bırakmak için vesayete meydan okuduk. Demokrasi, hak ve özgürlüklerde sınıf atlattık. Reform üzerine reform yaptık. Gençlerimize daha müreffeh bir Türkiye bırakmak için tarihi adımlara imza attık. “Dünya 5’ten büyüktür” diyerek küresel adaletsizliklere, duyarsızlıklara baş kaldırdık. Gençlerimizden aldığımız ilhamla 2023 hedeflerimizi ilan ettik. Hayata geçirmenin mücadelesini verdik. Başbakan olduktan sonra ilk işimiz, anayasa değişikliğiyle gençlerin seçilme yaşını önce 30’dan 25’e düşürmek oldu. Sonra bununla da kalmadık, 16 Nisan halk oylamasında seçilme yaşını, seçme yaşıyla eşitleyip 18’e indirdik. Zor olan seçilmek değil, seçmektir dedik.

'AK PARTİ, GENÇLERİN PARTİSİDİR'

Gençlerimize inandığımız için, güvendiğimiz için seçme ve seçilme yaşını 18’e indirdik. Gençler, size inanan AK Parti. Sizinle bu yolda yürüyen AK Parti. Ve yarınların modern Türkiye’sini gençlerle beraber inşa edecek olan yine AK Parti. Seçme hakkına sahip olan gencin, seçilme yeterliliğinin de bulunduğuna inandık ve adım attık. Türkiye’de gençlere bizim kadar güvenen, bizim kadar itimat eden bir başka parti yoktur. AK Parti Gençlik Kolları’nın şu anda 1.5 milyon olan üye sayısı, diğer partilerin toplam üye sayılarının bile üzerindedir. Bunun için diyorum ki, AK Parti gençlerin partisidir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini, gençlerimizin vizyonlarını, bizim yaşadığımız sıkıntılara maruz kalmadan hayata geçirmeleri için getirdik. İşte bunun için 24 Haziran seçimleri en çok da gençlerin seçimi olacaktır. Gençler, 24 Haziran’da iradenize geleceğinize sahip çıkmaya hazır mısınız? 24 Haziran’da büyük ve güçlü Türkiye’ye giden yolun kapılarını ardına kadar açmaya hazır mısınız? 24 Haziran’da size güvenmeyenlere, sizi küçümseyenlere yol yürümekten imtina edenlere derslerini vermeye hazır mısınız?

Ne güzel söylemiş şair: “Beden ölür, çürür. Cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar, haktan hakikatten yana bakın siz.

'GENÇLER ŞAHLANIŞIMIZ VE YÜKSELİŞİMİZSİNİZ'

Geçtiğimiz hafta 6 Mayıs’ta İstanbul’da seçim manifestomuzu milletimizle paylaştık. Manifestomuzda gençlerimize de özel bir hitabımız vardı. Tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. Gençler, şahlanışımız ve yükselişimizsiniz. Erdem, irade ve cesaretle Türkiye’yi siz şahlandıracaksınız. Size emretmeyeceğiz, size dikte etmeyeceğiz, sizi kalıplara sokmak için çalışmayacağız. Sadece sizinle birlikte çalışacağız. Yanlışları sizinle birlikte tespit edip düzelteceğiz. Adalet sizinle yükselecek. Eğitim-öğretim sistemimizi sizin beklentilerinizi karşılayacak şekilde geliştireceğiz. Hiçbir terör örgütünün ağına düşmenize izin vermeyeceğiz. Size daha nitelikli imkanlar sunmayı ülkemizin geleceğine yatırım olarak görüyoruz. Eğitim-öğretim hayatınızın ardından edindiğiniz bilgi beceriyi iş hayatına aktarmanıza sağlamak için gereken adımları birlikte atacağız. Farklı lisanlar, güncel gelişmeler, ileri teknolojilerle elbette dünyayı tanıyacaksınız. Bunun yanında medeniyetinizi, tarihinizi de en iyi şekilde öğreneceksiniz. Geçmişini bilmeyen geleceğini inşa edemez.

'HAYALLERİNİZİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN FARKINDAYIM'

Tarihinizi öğrendikçe özgüveninizin arttığını, vizyonunuzun derinleştiğini, bakış açınızın genişlediğini göreceksiniz. Gelin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sizlerle birlikte hayata geçirelim. İçinde bulunduğunu yaşların kıymetini ileride çok iyi anlayacaksınız. Gençlik insanın hayatta bir kere eline geçirdiği bir fırsattır. Taşmak için önce dolmak gerekir. İçinizin kıpır kıpır olduğunun, hayallerinizin umutlarınızın büyüklüğünün gayet iyi farkındayım.



'SİZLERE BAKINCA GENÇLİĞİMİ, VERDİĞİM MÜCADELELERİ HATIRLIYORUM'

Unutmayınız bizler de bir zamanlar gençtik. Sizlere bakınca kendi gençliğimi, o çağlarda verdiğim mücadeleleri hatırlıyorum. Bir yandan hayırlı evlat olmak için canla başka çalışıyorduk, diğer yandan spor dalında en iyisi olmak için tüm gücümüzü ortaya koyuyorduk. Şiirle, edebiyatla, sanatla iç içe bir hayat sürüyorduk. Aynı şekilde liseden üniversiteye kadar eğitim öğretim hayatımızı her anını dolu dolu yaşamanın gayreti içindeydik.

'ARKADAŞLARINIZI İYİ SEÇİN'

Bu çağlarda yaşadığınız her hadisenin olumlu veya olumsuz neticelerini hayatınızın ilerleyen dönemlerinde mutlaka göreceksiniz. Onun için ailenize sıkı sıkıya sahip çıkın. Arkadaşlarınızı iyi seçin. 'Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu.' Ona dikkat, aman dikkat. Eğitiminizden asla taviz vermeyin, sporu kesinlikle ihmal etmeyin. Bugün başka bir dünya olduğunu gayet iyi biliyorum. İnternetin, sosyal medyanın hayatınızda kapladığı büyüklüğü görüyorum. Bütün bu imkanları ailenizle, arkadaşlarınızla harmanlamayı başardığınızda herkesin önüne geçeceğinizden hiç kuşkunuz olmasın. Bizim gözümüzde sizler 21 yaşında İstanbul’u fetheden Fatih’lersiniz. 24 yaşında Osmangazi olmaya var mısınız? 18 yaşında ikinci Murat olmaya var mısınız? 21 yaşında Fatih olmaya var mısınız? 25 yaşında Kanuni olmaya var mısınız? Tabi böyle bir misyona talip olmak kolay değil. Osmangazi’nin 24 yaşında yeni bir devlet kurarken, Fatih’in İstanbul’u fethederken sahip olduğu birikime sizin de talip olduğunu anlamına geliyor."

YENİ SEÇİM ŞARKISI



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran seçimlerinde “Eroğlu Erdoğan” şarkısını kullanacak. Söz ve müziği Ceyhun Çelikten’e ait şarkı yine Çelikten tarafından seslendirildi. Video Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden İstiklal Marşı’nın “Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım” dörtlüğüyle başlıyor. Ardından devam eden şarkının sözlerinde ise AK Partinin önceki seçimlerde sık sık kullandığı “yola devam” ile “yerli-milli” temaları dikkat çekiyor. Şarkının sözleri şöyle:

Kutlu bir toprak

Şanlı bir ecdat

Tarih bizsiz yazılmıyor

Durmadık biz hiç

Hep yola devam

Hizmet aşkı hiç bitmiyor

Yerlisiyle millisiyle

Vatan millet el ele

Yedi düvel gelse de

Büyük Cumhur seninle

Varmak için menzile

Kalktı şaha Türkiye

Biz özünden tanırız

Eroğlu Erdoğan’ı

Yiğit bir anadan doğan

Er oğlu Erdoğan

Zalimlere korku salan

Recep Tayyip Erdoğan

Milletine aşık olan

Recep Tayyip Erdoğan

SALONUN ÖNÜNDE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Kolları Kongresi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle: "Türkiye’nin dört bir yanından partimizin genel merkez gençlik kongresine gelen siz değerli kardeşlerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biraz sonra salonda geniş detay konuşmamızı yapacağız. İnşallah 24 Haziran seçimlerinde inanıyorum ki, yapmış olduğunuz hazırlıklarla sandıkları patlatacaksınız. Ama durmak yok… 16 yıl önce böyle demiştik hatırlayın. Çok farklı bir yolculuğun içindeyiz. Aşık Veysel ne diyordu? “Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece” diyordu. Biz de gideceğiz gündüz gece. Onun için durmak yok.

Bizim bir aşkımız var, bizim bir sevdamız var. Biz bu millete sevdalıyız. Bu millete aşığız. Bizim bu millete bu vatan aşkımızı kimseyle mukayese etmeyiz. Niye? Ya biz yaptıklarımızla ortadayız. Biz yatırımlarımızla ortadayız. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide, tarımda, dış politikada attığımız adımlarla biz bu ülkeyi 3.5 kat büyüttük.

Size birileri geldiği zaman onlara şunu deyin. “Hayatınızda bir Marmaray yapabildiniz mi? Siz hayatınızda bir Avrasya Tüneli yapabildiniz mi? Siz hayatınızda bir Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapabildiniz mi? Bir Osmangazi Köprüsü yapabildiniz mi? Onlara bunları söyleyin. AK Parti’nin eseri olmadığı bir yer yok. Biz eserlerimizle konuşuyoruz, siz neyle konuşuyorsunuz?

Hak ve özgürlükler ya bizle geldi be. Benim başörtülü bacılarım, kızlarım onların elinden üniversiteye gitme hakkını aldınız. Ama AK Parti ile üniversite kapıları onlara açıldı mı? Demokrasi diyorlar, özgürlük diyorlar, eğitim özgürlüğü diyorlar. Şu anda başörtülü olanlar her yerde çalışma hakkına sahip mi? Özgürlük bu.

Şimdi şurada başı açık başı örtülü kızlarım bir arada oluyor mu? Ne oldu? Bu ülke yıkıldı mı? Bunlar kardeş be. Biz kardeşi kardeşle barıştırdık. Şu anda işte bizim özellikle de AK Parti Gençlik Kolları’nın çatısı altındaki renk bu. Tablo bu, ayrımcılık yok. Ama onlar ayırdılar, onlar böldüler. Biz bütünleştirdik, farkımız bu.

Bakıyorsun birileri, işte ülkemizde bölücülük yaptı. Ve bunlar bir de parti kurarak tehditlerle maalesef benim Kürt kardeşlerimi sömürdüler. Çukurlar açtılar, Güneydoğu Anadolu’yu maalesef adeta atık su kanalları gibi böldüler, parçaladılar. Onlara gereken dersi verdik mi? Verdik. Cudi’de Gabar’da Tendürek’te Bestler Deresi’nde ne dedim? “İnlerine gireceğiz” dedim, girdik mi? Ve sonunda şu anda kaçacak delik arıyorlar mı? Bu milletin huzuruna kast edenlere biz buraları zindan ederiz."