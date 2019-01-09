Erdoğan’ın dayısı hayatını kaybetti
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın dayısı Ali Mutlu, 83 yaşında vefat etti.
Akciğer rahatsızlığı sebebiyle Marmara Üniversitesi Pendik Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Mutlu önceki gece yoğun bakım servisindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Mutlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayatta olan son dayısıydı. Mutlu için dün Beyoğlu Piyalepaşa Camisi’nde tören yapıldı. Törene TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ağabeyi Mustafa Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan ile damadı Selçuk Bayraktar da katıldı. Cenaze namazının ardından Mustafa Erdoğan ve Bilal Erdoğan tabuta omuz verdi. Ali Mutlu’nun naaşı, vasiyeti üzerine toprağa verilmek üzere Rize’nin Güneysu ilçesine götürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rize’de bugün yapılacak cenaze törenine katılması bekleniyor.
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