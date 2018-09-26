Erdoğan’ı ABD’de takip eden gazetecilerin kaldığı otelde yangın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı New York’ta takip eden gazetecilerin kaldığı otelde yangın çıktı.
Gazeteci Hakan Çelik olayı anlatırken ,”Yangın alarmı verildi. İtfaiyeciler geldi. Herhangi bir yaralanan yok. Bir süre boyunca asansörler kullanılmadı. Otelde şu anda can güvenliğini tehdit eden bir durum yok” dedi.
Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat da yangınla ilgili yaptığı açıklamasında ‘iyiyiz bir sorun kalmadı’ dedi.
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