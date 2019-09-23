Erdoğan'dan yoğun görüşme trafiği...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Belçika Başbakanı Charles Michel, Pakistan Başbakanı İmran Han, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Zeljko Komşiç ve ABD'deki Yahudi kuruluş temsilcileriyle görüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Belçika Başbakanı Michel ile görüştü.
BM Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da hazır bulundu.
KOMŞİÇ'İ KABUL ETTİ
Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Zeljko Komşiç ile bir araya geldi.
BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
İMRAN HAN İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han'ı kabul etti.
BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yer aldı.
MERKEL İLE BİR ARAYA GELDİ
Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.
Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.
MUSEVİ VATANDAŞLARI KABUL ETTİ
Erdoğan, ABD'deki Yahudi kuruluş temsilcilerini kabul etti.
Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da hazır bulundu.
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