Erdoğan’dan Türkeş Üniversitesi jesti
MHP Lideri Devlet Bahçeli, partinin 50. yıldönümünde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisini aradığını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı şahsımı telefonla arayarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin ismini Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirmeyi düşündüklerini ifade etmiştir. Böylesi heyecan verici düşünce MHP’li arkadaşlarımızı ziyadesiyle memnun etmiştir. 50. kuruluş yılı için müstesna armağan olmuştur. Cumhurbaşkanımıza ayakta takdir, tebrik ve teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
Adana’da MHP’nin 50. kuruluş yıldönümü programında konuşan Bahçeli özetle şunları söyledi:
“50’nci yıl münasebetiyle diyorum ki; aramızdan bir vesileyle kopup giden, gözü Üç Hilal’de kalan, ‘bir hatadır yaptık’ diyen, samimi pişmanlık yaşayan, yuvasının özlemini çeken, ülkücü ülkücünün kurdu değil yurdudur diyen her kardeşimle, her dava arkadaşımla helalleşmeye hazırım. Onlara sadece kapımızı değil, gönlümüzü de açıyorum. Samimi çağrımı tekrarlıyorum. Gelin milli bekamızın bu zamandaki mücadelesine katılın, el birliği yapalım, güç birliği yapalım, ülkü birliği yapalım, ne kadar işbirlikçi ve terör sevici varsa yakalarından tutalım.”
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