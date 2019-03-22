Erdoğan’dan teşkilata son 10 gün uyarısı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara teşkilatına uyarılarda bulunarak, “Seçime artık 10 gün kaldı. Daha çok çalışacağız. Cumhur İttifakı Ankara’da uyumlu gidiyor. Bu ittifakı tabanda, vatandaşlar nezdinde de konsolide etmek lazım” dedi.
Erdoğan önceki gün Ankapark açılışının ardından partisinin Ankara İl Başkanlığı’na sürpriz bir ziyarette bulundu. Erdoğan, ilçe teşkilat başkanlarıyla düzenlenen toplantıya da buradan görüntülü bağlantıyla katıldı. Ankara’nın 31 Mart seçimlerindeki önemini vurgulayan Erdoğan, özetle şunları söyledi:
“31 Mart seçimlerine 10 gün kaldı. Daha çok çalışacağız. Kapı kapı dolaşacağız. 31 Mart’ta bu seçimlerden zaferle çıkacağız. Ankara’da Cumhur İttifakı’nın uyumlu çalıştığını görüyoruz. Bu ittifakın tabanda, vatandaşlar nezdinde de olması lazım. Vatandaşlar nezdinde de konsolide etmek lazım. Bu çok önemli.
SEÇİM GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ
Ankara bizim için çok önemli. Seçim günü sandık güvenliği hususunda hassas olun. Teşkilat üyelerimizi uyarın. Herkesin vaktinde sandık başında olmasını istiyorum. Eksik olmasın.”
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