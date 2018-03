Erdoğan'dan SP'ye ittifak çıkışı: Güle güle deriz

NİYE RAHATSIZ OLUYORLAR

“BİZ gittiğimiz yol kadar bu yola kimlerle gittiğimize de bakıyoruz. MHP’yle birlikte oluşturduğumuz bu ittifak kararlı bir şekilde Meclis’te yürüyor. Niye birileri rahatsız oluyor? BBP de desteklediğini ilan etti. Bu çatının altında olmasını arzu ettiğimiz partiler, eğer kendilerine başka bir yol veya yol arkadaşı seçiyorlarsa, onlara da ‘güle güle’ demekten başka elimizden bir şey gelmez. Biz, azami müştereklerimizin olduğu siyasi partilerle beraber olmanın ittifakını kuruyoruz, asgari müşterekler değil. Onlarla beraber olamayız. Biz azami müştereklerimizin olduğu siyasi hareketlerle beraber olma kararını verdik, adımı da bunun için böyle attık. Biz ümmetin ve milletin birliğini ve beraberliğini sağlamanın adımını atıyoruz. Bu ittifakın da buna hizmet ettiğine inanıyoruz. (Teşkilata seçim talimatı) Kucaklayıcı olacağız, ürkütücü olmayacağız. Milli ittifakın çok sağlam bir zeminde yürümesinin adımlarını beraber atacağız.



AFRİN KUŞATILACAK

Önemli direnç noktalarından olan Cinderes’e yönelik baskı, ciddi şekilde arttı. Hem havadan hem karadan Cinderes’teki teröristler sürekli sıkıştırılıyor. Çok yakında burası da temizlenecek ve böylece Afrin şehir merkezinin kuşatması önünde bulunan en büyük engellerden biri daha aşılmış olacaktır. Bundan sonra sıra Afrin şehir merkezinin kuşatılarak orada yuvalanmış teröristlerin başlarının ezilmesine geliyor. Harekâtın bundan sonraki kısmının çok daha hızlı şekilde yürüyeceğine inanıyorum.



KONFOR DERDİNDELER

Ege’de son 6 yılda 168 bin sığınmacıyı denizden toplayıp güvenli bir yere ulaştırdık. Hanginiz acaba, Ege’de Akdeniz’de ölümle baş başa olan insanları topladınız? Siz oralara ancak olsa olsa 6. Filo ile uçak gemilerinizle gelirsiniz. Biz ne olursa olsun yaşatmanın, onlar ise sadece kendi konforlarını korumanın derdindeler.



İNSANLARI KATLETTİLER

(Afrika gezisi) Bize belli noktada akıl vermeye kalkanlar, sadece Cezayir’de 5 milyon insanın katlini icra ettiler. Bize yıllarca hep ‘kara’ diye öğretilen Afrika’nın aslında ne kadar renkli, aydınlık, bereketli bir yer olduğunu gördükçe bu kıtayı sömürenlerin insafsızlıklarını, vicdansızlıklarını, ahlaksızlıklarını çok daha iyi anlıyoruz. İlk fırsatta bu defa Afrika’nın güneyindeki ülkeleri kapsayan bir seyahati şu anda planlıyoruz. Kıtada ayak basmadık yer bırakmayana kadar durmayacağız.”



ABD'YE: CEVABI YÜZLERİNE ÇARPARIZ

ÜLKEMİZİN sınırları boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunun rejimle de büyük ölçüde anlaşma sağlandığına göre, tek bir hedefi olabilir; o da Türkiye’dir. Nitekim Afrin’de ele geçirdiğimiz yerlerdeki tüm tahkimatlar, tüm tuzaklar, tüm silahların namluları ne yazık ki ülkemize dönüktür. Hani dosttunuz; böyle mi dosttuk? Hani biz müttefiktik, hani NATO’da beraberdik? Bunların hepsi aynen deve kuşu gibi. Rakka tarafındaki petrol sahası kavgasını saymazsanız Fırat’ın doğusunda da aynı durum geçerlidir. İstedikleri kadar yalan söylesinler. İstedikleri oyalama taktiğini kullansınlar, istedikleri diplomasi oyunlarını oynasınlar. Biz bu gerçeği görüyoruz ve her fırsatta da yüzlerine vuruyoruz, vurmaya devam edeceğiz. Artık bizi kimin ne dediği değil, kimin ne yaptığı ilgilendiriyor. Gözümüzün içine baka baka söylenen yalanlardan artık gına geldi. Onun için de somut uygulamasını görmediğimiz hiçbir sözün, hiçbir görüşmenin, hiçbir mutabakatın bizim nezdimizde bir kıymeti harbiyesi yoktur. Yıllardır topraklarımızda başaramadıklarını şimdi sınırlarımız ötesinden gerçekleştirmeye çalışanlara meydanı bırakmayacağız. Unutmayın, biz her an atılacak her adıma hazır bir ülkeyiz, hazır bir milletiz. Eğer böyle bir devlete, böyle bir millete karşı 3-5 teröristi ve çapulcuyu tercih edenler varsa, hiç şüpheleri olmasın ki bu cevabı onların da yüzlerine, yüreklerine çok yakında çarparız. Bunu da bilsinler.



BU SORGULAMALARA GELEMEYİZ

Sen kalkacaksın Yunanistan’ın S-300’leri gündeme geldiğinde, şu anda S-300’ler var Yunanistan’a ses çıkarmayacaksın, Türkiye, sizlerden istendiğinde vermeyeceksin ama Rusya’dan S-400’leri alma yoluna gidince NATO ülkeleri için bu yanlıştır diyeceksin. NATO’nun Genel Sekreteri ne diyor ‘Türkiye bu konuda özgürdür istediği gibi hareket eder’ diyecek, öbürü de ‘yaptırım uygulayabiliriz’ diyeceksin. Böyle ittifak böyle dayanışma söz konusu olabilir mi? Bunların hepsi bugüne kadar yanlış alışkanlıklarıdır. Ama bu yanlış alışkanlıklar bize geçmez. Biz yolumuza devam edeceğiz. Bu yönde sorgulamalara da gelemeyiz.



MEDYAYA: MİLLETİ ÇİLEDEN ÇIKARTACAKSINIZ

Kadınlarla ilgili tüm ayrımcı anlayışları ve uygulamaları ortadan kaldırarak bu konudaki yanlışların kökünü kurutacağız. Peygamberimiz, ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ buyuruyor. ‘Babaların ayakları altındadır’ demiyor. Ben de diyorum, annelerinizin ayaklarının altını öpün. Annelere ihanet edenler son zamanlarda biraz artmaya başladı. Televizyonların yayınları da bu işi iyice zıvanadan çıkarıyor, onun için medyaya da sesleniyorum; lütfen, bu yayınlarınızı şöyle kesintiye uğratın. Yoksa milleti çileden çıkartacaksınız.



BM'YE: ONLARIN UZAYLARA GİDEN ŞUSU BUSU OLABİLİR BİZİM ALLAH'IMIZ VAR

DOĞU Guta’daki gelişmeler yenilir yutulur mu? Doğu Guta’daki gelişmeler insanlığa sığar mı? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde karar alıyorlar; batsın sizin kararınız. İşleme konulmayan kararın insanlık için ne anlamı var? Siz insanlığı aldatıyorsunuz, kandırıyorsunuz. Dünya adeta bir korkular dünyası olmuş. Bir korkular hegemonyası var ve bunun karşısında hiçbir ülke sesini çıkarmıyor. Hiçbir lider kalkıp, konuşamıyor. Onların tankları, füzeleri, topları, uzaylara giden şusu busu, her şeyi olabilir. Teknoloji olarak her şeyi olabilir, olsun. Bizim Allah’ımız var. Olaya böyle bakacağız ve böyle yürüyeceğiz.