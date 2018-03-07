UYAP özeleştirisi: Oyuna geldik

ZALİM SINIFINA GİRİYOR

“Türkiye, tarihinde ilk defa yargı kurumlarının darbecilere karşı açık ve net duruşuyla karşılaşmıştır. Bu başarı adalet teşkilatımızın içine sızmış 4 bin civarındaki terör örgütü üyesi hâkim, savcının tasfiyesine rağmen elde edilmiştir. Zalimi üzerine düşen görevi yapmayan olarak tarif eden Hazreti Mevlana’nın anlayışında adalet dağıtmayan savcı ve hâkim de zalimler sınıfına giriyor. Bir ülkede halk bunalmış ve ellerini semaya açarak adalet çığlığı atar hale gelmişse oradaki yargı sisteminde bir sorun var demektir. Pek tasvip etmiyorum ama UYAP ile tüm adliyeleri ve ilgili kurumları birbirine bağladığımız için yapılan işlemler elektronik ortamda rahatça takip ediliyor. Fakat bana göre çok da sıkıntılarını açıkça görüyoruz. Keşke bu şekilde değil de bizim klasik sistemde bu iş geç de olsa daha adil olarak tecelli etseydi. UYAP’ta bir hassasiyet. O da nedir? FETÖ terör örgütünün bu tezgâhı iyi kurmuş olmasıdır. Özeleştiri olarak söylüyorum, biz de bu oyuna geldik.



KARARLARI YOK SAYMADIK

Zaman zaman mahkemelerimizin, yüksek yargı kurumlarımızın, Anayasa Mahkememizin kararlarını eleştirdiğimiz olmuştur, bundan sonra da olacaktır. Ama hiçbir zaman bu kararları yok saymadık. Gereğini yerine getirme konusunda asla tereddüde düşmedik. Biz adaletin tecellisi konusunda farklı bir görüşe sahip olduğumuz için eleştirme hakkına elbette sahibiz. Ama bunlara uyup uymama konusunda layüsel değiliz. Herkes gibi biz de mahkemelerimizin kararlarına uyuyoruz, uymaya da devam edeceğiz. Katılmadığımız hususlardaki mücadelemizi vereceğimiz alanlar bellidir.”



2 BİN 878 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Erdoğan, “İçeride, dışarıda mücadeleyi devam ettiriyoruz. Şu an itibariyle Afrin’deki mücadelede etkisiz hale getirilen terörist sayısı, salona girerken aldığımız rakam 2 bin 878 olmuştur. Mehmed’imizin yanında ÖSO da onlarla birlikte şehadete yürümektedir. Ama bedelini de bu terör örgütü PYD’ye, YPG’ye, DEAŞ’a çok ağır bir şekilde ödetiyoruz ve Allah’ın izniyle de ödeteceğiz. Öyle ki biz darbe girişimini engellerken bile hukuktan taviz vermemiş bir ülkeyiz” dedi.