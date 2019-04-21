Erdoğan’dan seçim değerlendirme toplantısı
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, İstanbul’da seçim değerlendirme toplantısı düzenledi.
Kısıklı’daki konutundan dün saat 14.30 sıralarında çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sütlüce’deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na geçti. Erdoğan’ı AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın da aralarında olduğu kalabalık bir heyet karşıladı. Seçimlerin ardından ilk kez il başkanlığına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan heyetle birlikte toplantı salonuna geçti. Toplantıya AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, yeni ve tekrar seçilen ilçe belediye başkanları ile AK Parti ilçe başkanları da katıldı. Şenocak, toplantı öncesi kısa bir ‘Hoş geldiniz’ konuşması yaptı. Yaklaşık 2.5 saat süren toplantı, Erdoğan’ın konuşmasının ardından karşılıklı soru cevapla noktalandı. Erdoğan seçimden sonra ilk toplantıyı Ankara’dan İstanbul’a gelişinde havalimanında yapmış, ardından iki gün sonra da Dolmabahçe’de geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirmişti.
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