Erdoğan'dan Genelkurmay açıklaması: Milli Savunma’ya bağlanabilir

SİVİL-ASKER YAKLAŞIMI AŞILDI

(Eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın bakanlığında ne etkili oldu?) 2014 yılı sonunda AB müktesebatına göre Genelkurmay Başkanlığı’nı Milli Savunma Bakanlığı’na bağlama süreci ve gerekliliği vardı. O günden bugüne biz, AB müktesebatında tatsızlığa fırsat vermeyelim diye bu işi pek kurcalamadık. Ama yeni yönetim sistemi içinde konuyu arkadaşlarımızla değerlendireceğiz. Çift başlılığın olması doğru değil. Bunu artık bir yoluna koymamız lazım. Kararlılıkla aşacağımızı tahmin ediyorum. Gerek Hulusi Akar Paşa’nın gerek ise Yaşar Güler Paşa’nın ve Ümit Dündar Paşa’nın birbirleri ile gönül bağları ve birliktelikleri “şüpheci nazar” ile bakma gibi bir durumu ortadan kaldırmıştır. Sivil- asker gibi bir yaklaşım kalmamıştır, aşılmıştır. Milli Savunma Bakanı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin arasındaki ilişkiler çok daha dayanışmacı olacaktır. İnanıyorum ki karar alma sürecinde de sekteye fırsat vermeyecektir.

(Genelkurmay, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanabilir mi?) Bağlanabilir, hiçbir manisi yok. Dikkat ederseniz, Hulusi Akar Paşa’yı bakan olarak açıkladık. Aynı anda da Genelkurmay Başkanı’nı, Kara Kuvvetleri Komutanı’nı ve Genelkurmay İkinci Başkanı’nı atadık. Çünkü Silahlı Kuvvetler boşluk kabul etmez. Aslında devlet yönetiminde hiçbir yer boşluk kabul etmez. Nitekim ben aşağıda bakanlarımızı açıklamaya giderken, ‘vekaleten olmaz’ dedik ve atamaları hemen yapalım diyerek, işi bitirdik.

KENDİLERİNE ZARAR VERİR

(Muhalefetin yemin törenlerindeki tutumu) Muhalefetin bu tür yaklaşımları kendilerine zarar verir. Bize hiçbir zarar vermez. Örneğin İstiklal marşı okunacağı anda bile birilerinin kaşına gözüne bakarak ayağa kalkanlar milletin gözünden kaçmadı. Cumhurbaşkanı içeri girerken ayağa kalkmış, kalkmamış hiç umurumda değil. O da yine kendilerine fatura ettikleri bana göre bir harekettir. Tayyip Erdoğan cumhurun başkanı olarak oraya inmiştir ve 26 milyon 334 bin kişinin oyunu almış bir Cumhurbaşkanı var. Kabul edersin etmezsin, bu 26 milyon 334 bin kişiye saygısızlıktır.

YAKALADIKLARINI TESLİM EDİYORLAR

FETÖ ile mücadele konusunda da Azerbaycan’la iyi bir ilişkimiz var. Bu konuda bizim tespitlerimiz var ise kendilerine bildiriyoruz ve istiyoruz. Azerbaycan’da da FETÖ terör örgütü çok önemli yerlere sızmış durumda. Onlar da ciddi manada bunun sıkıntısı içerisindeler. Sağ olsunlar, bize yakaladıklarını teslim ediyorlar, biz de kendilerinden sürekli istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de işin yakın takipçisiyiz. Biz de Azerbaycan aleyhinde çalışmalara girenler olursa, onlar da bize bildirdiğinde, elbette teslim ediyoruz. Bu süreç içerisinde atacağımız bir başka adım, NATO zirvesinde. Biz de orada bir dizi malum görüşmeler yapacağız. Burada Azerbaycan ile ilgili bazı görüşmeler yapmamız gerekirse bunları da özellikle yapmanın gayreti içinde olacağız.

Zira, NATO zirvesinde malum burada yoğun ikili görüşmelerimiz söz konusu. Burada ABD, İtalya, Fransa, İngiltere vb. ülkeler bize görüşme talebinde bulundular. Bizim de görüşme talebinde bulunduğumuz ülkeler var. Bunlarla görüşmelerimizi yapacağız ama tabii ki ana hedefimiz zirvede pozitif bir yaklaşım ortaya koyarak NATO ile görüşmelerimizi devam ettirmek olacak.

KKTC KONUMUMUZU KORUYACAĞIZ

KKTC’deki gelişmeleri de BM çerçevesinde gerekli tüm katkıları bizler bugüne kadar sürdürdük. Özellikle Kofi Annan döneminden beri işin içinde bizzat olan bir kişi, o süreci, takvimi iyi bilen bir kişi, Kıbrıs sorununu çözmek için teşvik eden benim. Annan iki kez bana geldiğinde ve artık çözemiyorum dediğinde, ‘Beraber girelim, Türkiye sizi mahcup etmeyecek göreceksiniz, biz her zaman Rum kesiminin bir adım önünde olacağız’ dedim. Bana bir hafta müsaade dediler ve bu görüşmeyi biz Davos’ta yapmıştık. Annan bir hafta süre istedi ve bir hafta sonra görüşmeler başladı. Tabii biz yine üzerimize düşeni yaptık. Bizim için en önemli macera Bürgenstock (İsviçre) macerasıydı ve bunu ciddi manada ele aldık maalesef yine sözlerinde durmadılar. O günden bu güne ne zaman masaya bu konu gelse Güney Kıbrıs masadan öyle ya da böyle her zaman kaçmıştır. KKTC masadaki yerini her zaman kararlılıkla korumuştur. Türkiye garantör ülke olarak kararlı duruşunu koymuştur. Maalesef diğer garantörler aynı tavrı ortaya koymamışlardır. Bundan sonraki süreçte biz konumumuzu yine koruyacağız. Ama nereye kadar? Buna bir cevap bulmak kolay değil. Ama er ya da geç bir devlet olarak, biz Türkiye Cumhuriyeti olarak, herhalde biz de bir karar vereceğiz. Olacaksa olacak, nasıl olacak bundan sonra bunu da siz düşünün diyeceğiz ve adımımızı da atacağız. Kuzey Kıbrıs halkının bizde özel bir yeri vardır. Türkiye’deki benim vatandaşım, kardeşim ne kadar önemli ise KKTC’deki kardeşlerimiz de bizim için aynı derecede önemlidir. Dolayısıyla onlara elimizden geleni desteği ne kadar verdiysek, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz.”

MGK SUNUMLARI DİKKATİMİ ÇEKTİ

(Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için nasıl karar verdiniz, tek yardımcıyla mı çalışacaksınız?) Fuat Oktay Bey özellikle Başbakanlık’taki Müsteşarlığı, AFAD’daki çalışma döneminde başarılı bir isimdir. Amerika’da önemli yerlerde çalıştı. Ben endüstri mühendislerine çok dikkat ederim, devlet yönetimlerinde de başarılı olurlar. Fuat Oktay üretimi ve katkısı, MGK’larda yaptığı sunumlarla hep dikkatimi çekmiştir. Bunun burada da yansıyacağına inanıyorum. Şu anda bir başkan yardımcısı olarak atadık ama ileride ikinci başkan yardımcısı atama durumum da olabilir. Bir mesafe alalım, nerede bir aksama oluyor, olmuyor bakarız. İlerde durumu değerlendirir, gerekli görürsek gerekli adımı atarız.

2-3 BAKAN YARDIMCISI

Bakan yardımcıları birden fazla olabilecek, bazılarında 2’yi, bazılarında 3’ü zorlayacağız. Bakanlıkların güçlü olması lazım. İşlevlerine göre belirleyip çalışmaları güçlü hale getirmek istiyoruz. Personelde ciddi manada üst düzey yönetici azaltmaya gidiyoruz. Amerika’yı düşünün, bir bakanın altında 3-4 bakan yardımcısı var. Biz de bakanlığın vasfına göre buralarda bu tür adımları atacağız. Bakan yardımcılarını da bakan arkadaşlarımız delege edecek. Sistemin bir diğer özelliği yalın olması.

YETKİ KARMAŞASI OLMAZ

(Kurul, ofis ve bakanlıklar arasında yetki karmaşası olur mu?) Başkanlıkta sayı 11 ama artabilir. Atanmış olanlar, atanacak olanlar var. (Yetki karmaşası) Yok olmaz, o konuda hiçbir endişem yok. Kurullar ve kurumların hepsi bana bağlı. Ama tüm bu kurum ve kurullarda birer vekilim var. Kurulların ilgi alanları daha çok bakanlıklarla paralel veya paralellik arz eden konular olacak.