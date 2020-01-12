Erdoğan'dan en özel bağış

BEŞTEPE’de 5 milyon ciltlik kitabın yer alacağı Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nin 4 Şubat’ta açılması planlanıyor. Hızla büyüyen kütüphaneye Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere İlber Ortaylı gibi ünlü tarihçiler ve sanatçılar da özel koleksiyonlarını bağışlamaya başladı. Kütüphane için yapılan çağrıya Dışişleri Bakanlığı da katıldığından, yurtdışındaki temsilciliklerden de kitap bağışları gelmeye devam ediyor.

Erdinç Çelikkan’ın edindiği bilgiye göre, kütüphanede şu ana kadar 2 milyona yakın kitabın kataloglama çalışması tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı kampusunde yer alan kütüphane için özel bir logo da tasarlanıyor. İki taşıyıcı sütun üzerinde kitap görselinin bulunduğu logo, kütüphanenin açılacağı gün görücüye çıkacak.

‘EN KÂRLI YATIRIMIM’

Hummalı şekilde açılış törenine yetiştirilmeye çalışılan kütüphanede özel koleksiyonlar, nadir eserler, elyazmaları, fermanlar, haritalar, fotoğraflar, pullar ve gravürlerin yanı sıra dijital eserler de kullanıcılara sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da kendi kütüphanesindeki el yazması Kuran’ı bağışladığı öğrenildi. Erdoğan’ın lise yıllarında kartpostal satarak kazandığı parayla satın aldığı ve “En karlı yatırımım” dediği Ömer Nasuhi Bilmen’in Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu’nun da Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi bünyesine alınması bekleniyor.

BİNEN ŞİŞMAN VE MUTSUZ, BİNMEYEN ZAYIF VE MUTLU

Ankara’da bazı bakanlıklar gökdelenlere taşındı. Bu da en az bin kişinin çalıştığı bakanlıklarda, özellikle sabah ve akşam saatlerinde asansörlerin önünde uzun kuyruklar oluşmasına yol açtı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, bu sorunu ilginç bir yöntemle çözdü.

BU sorunu fark eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çalışanlarını ve ziyaretçilerini ilginç bir yöntemle uyardı. Gamze Kolcu’nun aktardığına göre, Bakanlığın Ankara Altındağ’daki 15 katlı merkez binasında, özellikle sabah ve akşam saatlerindeki asansör önündeki yoğunluk tartışma konusu olunca, spor yapmanın önemini her fırsatta vurgulayan bakanın aklına çalışanları merdivene yönlendirmek geldi.

Altıncı kattaki makam katına çoğu zaman yürüyerek çıkan Kasapoğlu, “Birinci katta çalışan da 10’uncu kata çıkmak isteyen de asansör bekliyor. Bir çoğunu yürümeye teşvik etmeliyiz. Gideceği katın bir bölümünü yürüyerek çıkmaları bile önemli” diyerek, harekete geçti.

UYARILAR ETKİLİ OLDU

Ve asansörlerin içine ilginç uyarı yazıları astırdı. Uyarıda, “Asansöre binen ve merdiven kullanan” karakterlere yer verildi. Asansörlere yapıştırılan çıkartmalarda, asansör kullanan kadın-erkek ‘şişman ve mutsuz’, merdivenden çıkan karakter ise ‘zayıf ve mutlu’ resmedildi.

‘Zaman kaybetme sağlığa yürü!’ yazılarıyla desteklenen uyarı yazılarından sonra, asansör önündeki uzun kuyrukların azaldığı belirtiliyor. Bakanın ilginç yaklaşımı geçmişte bakkallarda kullanılan ‘Veresiye satan tüccar- peşin satan tüccar’ panolarını anımsattı.

BAKAN SAHNEYE ÇIKTI LÜKÜS HAYAT’I SÖYLEDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Lüküs Hayat’ı izledi. Oyun sonrası müzikalin efsanevi şarkısını söylemeye başladı: “Şişli’de bir apartıman, yoksa eğer halin yaman, nikel-kübik mobilyalar, duvarda yağlı boyalar...”

Devlet Tiyatroları (DT) 70’inci yılını bu özel oyunla karşıladı. Renkli kostümleri, dönemi yansıtan yalılar, köşkler ve balo salonlarının yer aldığı dekorlarıyla büyük beğeni toplayan eser, başkentte kapalı gişe oynuyor. DT, bu özel eser için en tecrübeli oyuncularını seçti.

Umut Erdem’in bilgisine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçen günlerde serebral palsili (SP) çocuklara Lüküs Hayat özel temsili düzenledi. SP’li çocukları ve ailelerin büyük ilgi gösterdiği oyunu, Bakan Mehmet Ersoy da CHP’li TBMM Başkanvekili Levent Gök ile birlikte izledi. Oyunun bitiminde sahneye çıkan Bakan Ersoy, sanatçılara teşekkür etti.

SONUNDA SÜRPRİZ YAPTI

Ancak Ersoy’u gecenin sonunda bir sürpriz bekliyordu. Sahneye gelen usta Rejisör Murat Atak, Bakan Ersoy ve seyircilere Lüküs Hayat şarkısını hep birlikte söylemeyi teklif etti. Bakan Ersoy, seyircilerle birlikte şarkının küçük bir bölümüne eşlik etti. Bakanın bayağı zorlandığını da ekleyelim.