Erdoğan'dan 10 ay sonra 'metal yorgunluğu' açıklaması

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6'ncı İl Kongresi'ne katılmak üzere Samsun'a gitti. Çarşamba Havalimanı'nda protokol tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kongrenin yapılacağı Tekkeköy İlçesi'ndeki Yaşar Doğu Spor Salonu'na geçti.

'NO NO NO'

Salon önünde yağan yağmur altında kendisini bekleyen vatandaşlara parti otobüsü üzerinden seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl kurak bir yıl geçirdik. Şimdi de Nisan yağmurları bize sinyaller veriyor. Rabbim rahmetinden bizleri rahmetiyle tecelli etsin inşallah. Ne diyor beyitte, 'Sebekat rahmetî alâ ğadabî...' Yani; “Müslüman rahmetle büyür, rahmetle gelişir. Fakat ‘rahmet ümidimin budur sebebi’ derken şair, altında evet Rabbimiz buyuruyor ki; ‘Rahmetim gazabımı çok ama çok fazlasıyla aşacaktır’ diyor. Biz de Rabbimizin kulları olarak inanıyoruz ki rahmetiyle bizleri kuraklıkla terbiye etmesin. Bakın rahmet geldi" dedi.



Bu sırada kalabalıktan 'Sen getirdin Reis' diye seslenilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözlere "No, no, no, no" diye karşılık verdi.

'KOVALAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'



Rabia işaretini yaparak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Neydi rabiamız; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Birileri bunu öğrenmemiş olabilir. Bay Kemal diyor ki; 'bu bir terör örgütünün işaretidir.' Ey gidi Kemal ey, nerelerde dolaşıyorsun sen. Bunun izinde tek millet var, tek bayrak, tek vatan, tek devlet var. 780 bin kilometre kareyle tek vatan. Vatanımızı bölemeyecekler, böldürtmeyeceğiz. İnlerine kadar kovalayacağız. Kovaladık mı, Gabar'da kovaladık, Cudi'de kovaladık, Tendürek'te kovaladık. Bestler Deresi'nde kovaladık, kovalamaya devam ediyoruz. Suriye'ye kaçtılar. Yine kovaladık. Fırat Kalkanı ile kovaladık, Afrin'le kovaladık. Artık metal yorgunluğu yok. Afrin'le birlikte şimdi diriliş hareketi yeniden başladı. Bizi bölmek isteyenlere karşı bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep beraber kardeş olacağız ve Türkiye olacağız" diye konuştu.



Erdoğan, konuşmasının ardından salona geçti.

30 MAYIS 2017'DE 'METAL YORGUNLUĞU' DEMİŞTİ

Erdoğan, 30 Mayıs 2017'de 'Önümüzdeki süreyi çok iyi değerlendirmeliyiz. Tüm bakanlarımızdan 180 günlük kısa vadeli bir eylem programı istedim. Bu yıl sonuna kadar il teşkilatlarımız, ilçe teşkilatlarımız, belde teşkilatlarımızın tamamını güncelleyeceğiz. Yeniden gözden geçireceğiz; çünkü ortada bir metal yorgunluğu var. Bunu aşmamız lazım. Onun için de çok daha dinamik ekiplerle inşallah 2019'a hazırlanmamız gerekiyor' demişti.

KONGRE KONUŞMASI: KİMSE TÜRK ORDUSUNA İŞGALCİ DİYEMEZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra partisinin Samsun İl Kongresi'nde konuşma yaptı. Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle: "Kardeşlerim milletimizin bize verdiği destek ve dualara hep hizmetle karşılık vermeye çalıştık. Samsun'a bu dönemde ciddi yatırımlar getirdik. 22 katrilyon yatırım getirdik. Bizden önce gelenler hep laf, laf, laf getirdi. Biz ise hep iş, iş, iş getirdik. Şimdi sizlere bir müjde vermek istiyorum Samsun'a ikinci bir devlet üniversitesi açıyoruz. Doğrudan şehrimizin ismini verdiğimiz üniversitenin kuruluş kararı YÖK'te alındı.

'BİZİM DIŞIMIZDA HERKES BAŞKA NİYETLE ORADA

Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3733'e ulaştı. Kimse Türk ordusuna, Türkiye'ye 'Suriye'de istila hareketi yapıyor' diyemez. Batı, istila hareketlerinin en güzel örneklerini vermiştir. Şu anda Fırat Kalkanı ile yaptığımız operasyonda 2000 km'lik alanı kontrol altına aldık ve 160.000 Cerablus, Rai, Bab… Oranın insanları şimdi topraklarına döndü. Şimdi de burada, Afrin'de, operayonlar bittiği anda, ki dönmeye başladılar, oraya dönecekler ve biz o insanları güvence altına alacağız. Bölgede bulunan devletlerden sadece Türkiye'nin böyle bir niyeti var. Bizim dışımızdaki herkes başka niyetlerle oradadır. Bölgede yaşayanlar bunu gördüğü için Türkiye'nin gelmesini isteyen mesajlar gönderiyor. İnşallah onların bu çağrılarını karşılıksız bırakmayacağız.

'BİRİLERİ ISRARLA GELİP GIRTLAĞIMIZA BIÇAK DAYARSA...'

Dostlarımızın sayısını artırmak isteriz. Ancak birileri ısrarla gelip gırtlağımıza bıçak dayarcasına işler karıştırmaya çalışırsa kimseyi gözümüz görmez. Bize husumet besleyenlere haddini bildirmek vazifemizdir. Türkiye'nin sınırında bir terör koridoru kurulurken başımız ağrımasın diye bu gerçeğe sırtımızı dönemeyiz.

'EŞGALLERİNİ BELİRLEDİK, ÜNİVERSİTEDE OKUMA HAKKI VERMEYECEĞİZ'

İstanbul'da bir üniversitede, adını söylemeyeyim zaten anlarsınız. Çıktılar orada imanlı, milli, yerli gençlik Afrin'le ilgili lokum dağıtıyor. Bu gençlik orada lokum dağıtırken o komünist, vatan haini gençler onların bu masalarını dağıtmaya yelteniyorlar. Bunlar terörist gençler. Bu terörist gençlerle her türlü çalışmayı yapıyoruz, onu söyleyeyim. Onların eşkallerini belirlemek suretiyle bu üniversitede okuma hakkını vermeyeceğiz. Üniversite terörist gençlik yetiştirmez."