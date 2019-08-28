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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür ALTUNCU - İSTANBUL
28.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Erdoğan’a yanıt: Teröre teslim etmeyeceğiz

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Erdoğan’a yanıt: Teröre teslim etmeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İstanbul’un PKK destekçilerine peşkeş çekilmesine mani olacağız” sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “O hiç meraklanmasın. Biz sadece İstanbul’u değil Türkiye’yi de teröre teslim etmeyeceğiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün, İstanbul seçimi öncesinde verdiği ziyaret sözlerini yerine getirdi. Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki CHP’liler dün önce Ümraniye’de oturan Mesut Akman’ın evine gitti. Kılıçdaroğlu, engelli olan Akman’a verdiği sözü tuttu. Akman’ı Ekrem İmamoğlu ile tanıştırdı. Kılıçdaroğlu çay ve kete eşliğinde sohbet ettikleri Akman’ın engelli olarak yaşadığı sorunları dinledi. Kılıçdaroğlu Akman’a akülü araç hediye etti.

Erdoğan’a yanıt: Teröre teslim etmeyeceğiz

DOĞANIN BOZULMAMASI LAZIM

Özellikle Üsküdar bölgesinde engelli tuvaleti sorunu yaşadığını belirten Akman, “Üsküdar Belediyesi’ne şikâyette bulundum. Buranın İBB’ye ait olduğunu söylediler. Ayrıca mahallemizde çocuk parkı ve kreş yok” dedi. Bunun üzerine İmamoğlu, yardımcılarına iletişim bilgilerinin alınıp söz konusu bölgelerde gerekli incelemelerin ve çalışmaların başlatılması talimatlarını verdi. CHP Lideri ve beraberindekiler daha sonra Şile’nin Kabakoz köyüne geçti. Kılıçdaroğlu, burada da yine seçim döneminde ziyaret sözü verdiği Safiye–Hayati Yüksel çiftinin evine İmamoğlu ve beraberindeki heyetle konuk oldu. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, evin bahçesinde çay eşliğinde köy muhtarı Timur İzmir’den bölgenin sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler ev ziyaretinin ardından köy meydanına kadar yürüdü.

Kılıçdaroğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve muhtarlar arasında çok iyi bir ilişki olacaktır. Her mahallede yaşanan sorunlar muhtarlar aracılığıyla Büyükşehir Belediyesine aktarılacak ve sorunların çözümüne katkıda bulunacaklar. İstanbul çok güzel bir şehir, sizler de çok güzel bir doğada yaşıyorsunuz. Bu doğanın bozulmaması lazım” dedi.

Erdoğan’a yanıt: Teröre teslim etmeyeceğiz

BU ÜLKEDE HUZUR İSTİYORUM

Kılıçdaroğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Güneydoğu’daki üç ile kayyım atanmasının ardından dile getirdiği, “İstanbul’un PKK destekçilerine peşkeş çekilmesine mani olacağız” sözlerinin İstanbul’a bir kayyım göndermesi olarak yorumlanıp yorumlanamayacağına ilişkin soruya “Ona sorun” karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu, “O hiç meraklanmasın. Biz sadece İstanbul’u değil Türkiye’yi de teröre teslim etmeyeceğiz” dedi. CHP Lideri, “Vatandaşıma soruyorum. Özellikle de AK Partili kardeşlerime soruyorum. Ben bu ülkede huzur istiyorum. Ben bu ülkede herkesin rahat yaşayabileceği bir hayat istiyorum. Kavga istemiyorum. Siyasette de kavga istemiyorum. ” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz” sözlerini hatırlatan bir gazeteciye, “Siz nasıl yakından izliyorsanız. Biz de yakından izliyoruz” yanıtını verdi. Aynı gazetecinin “Davutoğlu açıklamalı mı?” diye yeniden sorması üzerine, “Sayın Davutoğlu’na bağlı” karşılığını verdi.

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