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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Erdoğan’a ‘İstanbul Sözleşmesi’ kulisi: Sözleşmede sorun yok hatalar ise çözülür

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Erdoğan’a ‘İstanbul Sözleşmesi’ kulisi: Sözleşmede sorun yok hatalar ise çözülür

Türkiye’nin kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması açısından kabul ettiği İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili son dönemde başlatılan muhalefet, AK Parti’nin kadın milletvekillerini harekete geçirdi. Kadın vekiller son MKYK’da konuyu gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir anda MKYK’nın kadın üyeleri tarafından çembere alındı. Kadın üyeler, “Sözleşmede sorun yok, uygulama hataları ise çözülür” görüşünü dile getirdiler.

KADIN VEKİLLERİN MÜCADELESİ

31 Mart’ta yapılan yerel seçimler aşamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüştüğü bazı muhafazakâr STK temsilcilerinin Avrupa Birliği’ne (AB) uyum çerçevesinde imzalanan “İstanbul Sözleşmesi aile bütünlüğünü tehlikeye atıyor” iddiaları, iki aydan beri özellikle AK Parti tabanında tartışma yarattı. Bu görüşe destek veren bazı muhafazakâr yazarların İstanbul Sözlemesi’ni savunan KADEM başta olmak üzere kadın örgütlerini hedef alması, sözleşmeyi desteleyen AK Partili kadın milletvekillerini harekete geçirdi.
İki gün önce yapılan MKYK toplantısında da İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili başlatılan tartışma, kadın milletvekilleri tarafından gündeme getirildi. Erdoğan, “Bu sözleşme hangi dönemde imzalanmıştı? Bazı maddelerinde sorun olduğu iddia ediliyor” dedi. Üyeler, Ahmet Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanı olduğu dönemde imzalandığını anlatılırken, sözleşmenin o dönem kadına yönelik şiddet ve şiddet mağduru kadın ile çocukların devlet tarafından korunması açısından önemli bir adım olduğu bilgisini paylaştılar. Sözleşmenin, TBMM’de tüm partilerin oylarıyla kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı tarafından da imzalanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

HEDEF GÖSTERİLİYOR

Toplantıda bu sözleşmeyi savunan KADEM başta olmak üzere kadın örgütlerinin hedef gösterildiği anlatıldı. Kadın MKYK üyeleri, İstanbul Sözleşmesi konusunda yanlış bir algı oluşturulduğunu, metnin çok açık olduğunu, uygulamadan kaynaklanan bazı sorunların sözleşmeye mal edildiğini, Türkiye’de kadın ve çocukların istismardan korunması için önemli adımlar atıldığını anlattılar. Bir üyenin sözleşmeyi Erdoğan’a vermesi üzerine, diğer kadın üyeler de yanına giderek konuşma yaptılar. Bir anda Erdoğan, kadın üyeler tarafından çembere alındı. Erdoğan, bir süre sözleşmeyle ilgili olarak kendisinin etrafında halka oluşturan kadınların görüşlerini dinledi. Mini toplantıda kadın üyeler, bazı grupların sözleşmeyi çarpıtarak algı operasyonu yapmaya çalıştığını anlattılar.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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