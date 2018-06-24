Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Kıymetli basın mensupları, aziz milletim, dünyanın neresinde olursa olsun kalbi bizimle çarpan değerli vatandaşlarım sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle, hürmetle selamlıyorum.

24 Haziran seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah’tan diliyorum. Seçimlerin gayrı resmi sonuçlarına göre milletimiz şahsımıza cumhurbaşkanlığı vazifesini ve yürütme görevini tevdii etti. Aynı şekilde cumhur ittifakına ve AK Parti’ye Meclis çoğunluğunu vermek suretiyle yasama görevi konusunda da çok büyük bir sorumluluk yükledi.

Bu önemli günde sandık başına giderek oyunu kullanan herkese teşekkür ediyorum. Şahsıma, partime ve ittifakımıza oy veren kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bunun yurt içinde ve yurt dışında tüm oy kullanma sahip olan kardeşlerime özellikle bu demokratik görevlerini yerine getirdikleri için şükranlarımı ifade ediyorum.

DEVAMI GELİYOR...

TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gelen tebriklerden ilk görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulunduğu Tarabya Köşkü'nde ilk tebrikleri kabul ediyor. Yakınındakilerin Erdoğan'ı tebrik etmesinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

TARABYA'DA KALABALIK ARTIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonuçlarını takip ettiği Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün bulunduğu Tarabya sahil yolundaki kalabalık, dakikalar ilerledikçe artıyor. Ellerinde AK Parti ve Türk bayrakları olan yüzlerce kişi, 'Başkan Erdoğan' sloganları atıyor. Toplanan partililer, Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün girişinde bulunan ve helikopter pistinin de bulunduğu meydana alınmaya başladı. Partililer, güvenlik noktasındaki aramalardan geçerek meydana giriş yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilerleyen saatlerde burada bir konuşma yapması bekleniyor.