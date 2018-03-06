Erdoğan Zeytin Dalı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de yapılan 15. Yıldönümünde Yargıtay Sempozlumu'nda bir konuşma yaptı. Erdoğan özetle şunları söyledi:

"Demokrasimize ve geleceğimize sahip çıkan tüm hakim, savcı ve adalet teşkilatı mensuplarımıza milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Hayatın her alanı gibi yargı da dinamiktir. Yasama organının çıkardığı kanunları adeta ete kemiğe büründüren yargı organlarımızın başarısı ülkemizin şüphesiz ki en önemli başarısıdır. Adalete güvenin kaybolduğu bir ortamda diğer erklerin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi mümkün değildir. Genel Başkanı olduğum partinin kuruluşu aşamasında ismini belirlerken çok araştırdık, çok düşündük. Sonunda Adalet ve Kalkınma Partisi adını verdik. 42 bin donörle anket yaptık. 81 ilde gerçekleştirdik.

Devleti yönetenlerin yaptığı adaletsizlik en azından hukuk yoluyla telafi edilebilirken, yargının yaptığı adaletsizliğin telafisi yoktur. Bu yüzden adalete ilahi bir önem atfedilir. Eğer bir ülkede halk bunalmış ve ellerini semaya açarak adalet çığlığı atar hale gelmişse orada adalet sisteminde bir sorun var demektir. Bu mesenin ırkla, renkle, refah düzeyiyle bir ilgisi yoktur.

Hükümete geldiğimizde milletimize Türkiye’yi sağlık, adalet, emniyet ilkeleri üzerinde yükselteceğimizin sözünü verdik. Pek çok reformu hayata geçirdik. Ülkemizin dört bir yanında 235 adliye sarayımızı hizmete sokarak yargı makamlarımızı kaymakamlık binalarının bodrum katlarından kurtarmış olduk. Yüksek yargı organlarımızı da günün şartlarına uygun binalara kavuşturduk, kavuşturuyoruz. Birazdan Yargıtay’ımızın yeni binasının da temel atma törenini gerçekleştireceğiz. 6 farklı binada sıkıntılı şartlarda verilen Yargıtay hizmetleri artık tek bir binada verilecektir. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 2878

En büyük reformlarımızdan biri eskiden beri konuşulmasına rağmen bir türlü hayata geçirilemeyen bölge adliye mahkemelerini hizmete almak olmuştur. Türkiye içeride ve dışarıda terör örgütlerinin saldırısına maruz kalmaktadır. Demokrasi ile güvenlik arasındaki dengeyi Türkiye kadar iyi kurabilen bir ülke var mıdır, ben bilmiyorum. Şu anda Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2878 olmuştur."