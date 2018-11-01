Erdoğan Trump’la görüştü
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump dün telefonda görüştü.
İkili konular ve Suriye’deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Menbiç ve İdlib’le ilgili düzenlemelere de değinildi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, ABD-Türkiye arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirmeye yönelik yapıcı adımlar atma konusunda kararlılıklarını vurguladı. İki lider, gerek ikili gerek bölgesel konularda önümüzdeki süreçte de yakın temasta olma hususunda mutabık kaldı.
Görüşmede, ABD’nin Pittsburgh kentindeki sinagoga yapılan saldırıyı da kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Amerikan halkına taziyelerini iletirken, yaralılara da acil şifa dileğinde bulundu.
Öte yandan yeni sistem kapsamında oluşturulan Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, dün Çankaya Köşkü’nde yaptı. Toplantıda kurul başkanvekilliğine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın getirildi. 2 saat 10 dakika süren toplantıda kurulun işleyişi ve önümüzdeki dönemde bakanlıklarla koordinasyon içinde atılacak adımlar konuşuldu. Toplantıda ana hatlarıyla uluslararası ilişkilerle Türkiye’nin yurtiçinde ve yurtdışında yürüttüğü terörle mücadele operasyonları da gündeme geldi.
Erdoğan’ın 12 kurul üyesine uluslararası ilişkiler, güvenlik politikaları ve ikinci 100 günlük icraat planı kapsamındaki projeler konusunda eşgüdüm halinde çalışma talimatı verdiği öğrenildi. Çankaya Köşkü’nde çalışacak olan kurulun önümüzdeki günlerde ikinci toplantısını yaparak detayları ele alması planlanıyor. Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Beştepe’deki en fazla üyeye sahip kurul olarak dikkat çekiyor. Kurulda Kalın’ın yanı sıra SADAT Kurucu Başkanı ve Başdanışman Adnan Tanrıverdi, Prof. Dr. Burhanettin Duran, Prof. Dr. Çağrı Erhan, Prof. Dr. Gülnur Aybet, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, İlnur Çevik, Dr. İsmail Safi, Doç. Dr. Mehmet Akif Kireçci, Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney ve Prof. Dr. Seyit Sertçelik bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Köşk’te Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Toplantısına da başkanlık etti.
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