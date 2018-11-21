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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
21.11.2018 - 09:21, Son Güncelleme:

Erdoğan 'mutlaka gidin' demişti! Ziyaretçi akını

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Tavsiye ediyorum, mutlaka gidin' çağrısının ardından Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyaretçi akınına uğruyor.

Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak da bilinen ve dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, yılın her mevsiminde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ziyaretine uğruyor. 210 dönümlük alan üzerinde kurulu bulunan ve boyları 4,5 metreye kadar varan, üzerindeki yazı ve şekillerle her biri bir sanat eseri niteliği taşıyan mezar taşlarını bünyesinde barındıran tarihi mezarlık, çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

Özellikle ağustos ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin ve “Tavsiye ediyorum, Ahlat’a muhakkak gidin” çağrısının ardından Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı çok sayıda ziyaretçi çekiyor. Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra gezgin ve fotoğraf sanatçılarının da uğrak mekanı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı büyük ilgi görüyor. Mezarlığı ziyaret eden fotoğraf sanatçıları, sosyal medya üzerinden çektikleri fotoğrafları paylaşarak ilçenin tanıtımına da katkı sağlıyor.

Erdoğan mutlaka gidin demişti Ziyaretçi akını



İstanbul’dan gelerek Ahlat Selçuklu Mezarlığını fotoğraflayan fotoğraf sanatçısı Abdullah Tezer, “Türkiye’nin çeşitli şehirlerini gezip fotoğraflıyorum. Ahlat’ı ve Selçuklu Mezarlığını çok merak ediyordum. Nasip oldu, Ahlat’a da geldim. Gerçekten bin yıl öncesinden buraya kadar taşınmış olması ve mezarlığın bu kadar büyük olması, tarihi dokunun korunması, mezar taşlarındaki ince işçilik beni çok etkiledi. Günümüze kadar korunmuş olmasından ziyade bundan sonra da korunması ve ileriki nesillere taşınmasını temenni ediyorum. Herkesin de gelip görmesini tavsiye ediyorum” dedi.

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