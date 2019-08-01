Erdoğan MİT’in kalesinde
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) kalesi olarak nitelendirilen yeni binasında incelemelerde bulundu. Erdoğan, dün sürpriz şekilde Cumhurbaşkanlığı’ndan MİT’in taşınma hazırlıkları yaptığı Etimesgut’taki yeni binasına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kez ziyaret ettiği yeni yerleşkede yaklaşık 1.5 saat kalarak MİT Başkanı Hakan Fidan’dan bilgi aldı.
ÖZEL TASARLANDI
MİT, son teknolojiyle donatılan Bağlıca mevkisindeki yeni binanın tamamlanmasıyla yaklaşık 50 yıldır çalışmalarını sürdürdüğü Yenimahalle’deki karargâhtan taşınacak. 5 bin dönümlük bir alanda inşa edilen MİT’in yeni binası, Zırhlı Birlikler’den alınan arazinin ortasına inşa edildi. Hem modern hem tarihi dokuyu yansıtacak şekilde projelendirilen MİT yerleşkesinin çevresi yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrildi. ‘Kale’ olarak tanımlanan MİT’in yeni yerleşkesinin etrafı son teknolojiye sahip kameralarla donatıldı. Bina ve çevresinde dinlemeyi önleyen sinyal kesici sistemler bulunuyor. Bina, yetkisiz girişlere ve sızmalara önlem amacıyla özel olarak tasarlandı. İç içe katmanlar şeklindeki mimari yapısıyla dikkat çeken MİT’in devasa yeni binasında personelin atış talimi yapabileceği farklı bir bina da yer alıyor. MİT’in ardından halen Kızılay’da hizmet veren Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının da aynı bölgeye taşınacağı kaydedildi.
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