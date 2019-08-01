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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA
01.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Erdoğan MİT’in kalesinde

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Erdoğan MİT’in kalesinde

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) kalesi olarak nitelendirilen yeni binasında incelemelerde bulundu. Erdoğan, dün sürpriz şekilde Cumhurbaşkanlığı’ndan MİT’in taşınma hazırlıkları yaptığı Etimesgut’taki yeni binasına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kez ziyaret ettiği yeni yerleşkede yaklaşık 1.5 saat kalarak MİT Başkanı Hakan Fidan’dan bilgi aldı.

ÖZEL TASARLANDI

MİT, son teknolojiyle donatılan Bağlıca mevkisindeki yeni binanın tamamlanmasıyla yaklaşık 50 yıldır çalışmalarını sürdürdüğü Yenimahalle’deki karargâhtan taşınacak. 5 bin dönümlük bir alanda inşa edilen MİT’in yeni binası, Zırhlı Birlikler’den alınan arazinin ortasına inşa edildi. Hem modern hem tarihi dokuyu yansıtacak şekilde projelendirilen MİT yerleşkesinin çevresi yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrildi. ‘Kale’ olarak tanımlanan MİT’in yeni yerleşkesinin etrafı son teknolojiye sahip kameralarla donatıldı. Bina ve çevresinde dinlemeyi önleyen sinyal kesici sistemler bulunuyor. Bina, yetkisiz girişlere ve sızmalara önlem amacıyla özel olarak tasarlandı. İç içe katmanlar şeklindeki mimari yapısıyla dikkat çeken MİT’in devasa yeni binasında personelin atış talimi yapabileceği farklı bir bina da yer alıyor. MİT’in ardından halen Kızılay’da hizmet veren Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının da aynı bölgeye taşınacağı kaydedildi. 

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