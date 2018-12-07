Erdoğan: Kimse gölge düşürmesin

NE ZAMAN SEÇİM OLSA ALMANYA

“Biz ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini savunmak, yeni bağlantılar kurmak, var olanı güçlendirmek için çalışırken, anamuhalefetin başındaki zatın da boş durmadığını gördük. Ne zaman bir seçim olsa soluğu Almanya’da alan bu zat, son seyahatinde de birtakım toplantılara katılmış ve birtakım kişilerle görüşmüş. Programlarının neredeyse tamamının basına kapalı olması bu geziyi daha da ilginç hale getirdi. Federal Meclis’te tüm siyasi hayatlarını Türkiye düşmanlığına adamış, ülkemize saldıran terör örgütlerine olan yakın ilgileriyle tanınan isimlerle görüşüyor. Ellerinde terör örgütlerinin paçavralarıyla Almanya’nın Federal Meclislerinde kürsüye çıkanlarla fotoğraf karesinde olduğunu görüyoruz. Kılıçdaroğlu’nun buluştuğu, birlikte poz verdiği milletvekillerinden biri de, ismini ağzıma almak istemiyorum, güya ülkemiz kökenli bir Alman milletvekili. Bu kişi PKK’yı Almanya’da terör örgütü listesinden çıkarmak için canhıraş mücadelesiyle tanınıyor. Bu şahıs, Alman Meclisi’nde PKK’nın Suriye kolu YPG bayrağı açacak kadar fanatik bir terör örgütü yandaşıdır. Kılıçdaroğlu’nun böyle karanlık sicile sahip Alman milletvekili ile ne konuştuğunu doğrusu merak ediyoruz.

FETÖ’NÜN ALMANYA SÖZCÜSÜ DE PANELDE

Yine bu zatın katıldığı medyaya açık olan paneldeki konuşması da son anda televizyon kameraları ve gazeteciler dışarı çıkartılarak kamuoyundan gizlendi. Panelde PKK sempatizanlarının yanı sıra ‘FETÖ’nün Almanya’daki sözcüsü’ olarak bilinen bir ismin de yer alıyor olması dikkat çekicidir. Her ne kadar medyaya kapalı olsa da Kılıçdaroğlu’nun bu panelde bir süre önce şahsımızın Almanya’ya yaptığı resmi davete olan tepkisini dile getirdiği anlaşılıyor. Açıkla Kılıçdaroğlu açıkla, çekinme, niye çekiniyorsun?

Bu zat Türkiye’de olduğu gibi yurtdışında da siyasetini tamamen ülkemize ve milletimize husumet üzerine kurmuş durumdadır. Yıllardır bu kişinin yalanlarını, iftiralarını, çarpıtmalarını, hezeyanlarını, tahriklerini, tutarsızlıklarını ifşa etmekten biz yorulduk. Aslına bakılırsa CHP’nin bölücü örgütün güdümündeki partiyle kurmaya çalıştığı ittifak gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymaktadır.

KAKOFONİ DEĞİL SENFONİ OLSUN

Cumhur ittifakımızı da lekelemeyecek, gölgelemeyecek şekilde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu konuda gerek Sayın Bahçeli gerek şahsım gerekse bu sürecin altyapı çalışmalarını yürüten arkadaşlarımız, partimizden ve MHP’den birer arkadaşımız bu çalışmaları da sürdürüyor. İnşallah şu anda bazı kalan yerleri de bizler daha sonra yine liderler olarak bir araya gelip, nihai kararlarımızı da bu konuda vereceğiz. Ama benim teşkilatımdan istediğim; cumhur ittifakımıza kimse bir gölge düşürmeye kalkışmasın. Tam aksine dayanışma içinde olacağız, genel merkezlerimizin almış olduğu bu konuyla ilgili kararlara hepimiz uyacağız. Eğer herkes kendine göre bir şey uydurmaya kalkarsa arkadaşlar bunun adı kakofoni olur. Tam aksine burada bir senfoni olsun.”





14 İLDE DAHA ADAY AÇIKLANDI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün biri büyükşehir olmak üzere 14 il belediye başkan adayını daha açıklandı. AK Parti bugüne kadar açıkladığı 74 adaydan sadece 17’sinde mevcut isimlerle devam etti.

SADECE 3’Ü YERİNİ KORUDU: Erdoğan’ın dün açıkladığı 14 ilden sadece Bilecik, Erzincan ve Kırşehir belediye başkanları yerini korudu. Aksaray’da Enver Dinçer, Kütahya’da Ahmet Sami Kutlu aday gösterildi.

SAVCI SAYAN AĞRI’YA: CHP eski Parti Meclisi üyesi Savcı Sayan, Ağrı’dan aday oldu. Sayan, daha önce de AK Parti’den milletvekili adayı olmuştu. Iğdır’dan aday gösterilen Adil Aşırım, 1995 seçimlerinde DSP’den milletvekili olmuş, ardından da ANAP’a geçmişti. Koray Uymaz Edirne, Ensar Erdoğdu Kars, Ahmet Sami Kutlu ise Kütahya’dan aday yapıldı. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yapan Şükrü Başdeğirmen Isparta’da, Van Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Necdet Takva Van’da AK Parti’nin adayı oldu. Ali İlbaş Siirt, Gökhan Arslan Tunceli, Ömer Selim Alan ise Zonguldak’tan aday gösterildi.

7 İL KALDI: İstanbul, Adana, Mersin, Osmaniye, Aydın, Manisa ve Muğla belediye başkan adayları henüz açıklanmadı.

KİRLİLİĞE YOL AÇAN YÖNTEMLERİ TERK EDİYORUZ

HER seçim döneminde caddeler, sokaklar, elektrik direkleri parti bayraklarıyla, afişlerle, pankartlarla donatılıyordu. Aslında bununla ilgili bir düzenleme de yapıldı fakat kimse uymadı. Tamamen partilerin ve adayların görünürlüğünü sağlamaya yönelik bu kampanya tarzı uzun süre siyasette bir güç gösterisi olarak devam etti. Kitle iletişim imkânlarının sınırlı olduğu dönemlerde bu tarz kampanya anlayışı belki mazur görülebilirdi ancak günümüzde artık buna ihtiyaç yok. Bunu tabii çok da ilkel buluyoruz.

TEPKİ TOPLUYOR

Eski tarz kampanya yöntemleri artık şehirlerimizi kirleten, milletimizin de tepkisine yol açan bir hale geldi. AK Parti olarak 31 Mart 2019 seçim döneminden başlayarak gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini tamamen terk ediyoruz. Çevreye ve insana saygılı bir seçim kampanyası yürütme kararı aldık. Sadece parti teşkilatlarının ve seçim koordinasyon merkezlerinin olduğu yerde bayraklarımız, afişlerimiz asılabilir. Bunun dışında bu tür görüntü kirliliğine müsaade edilmeyecek ve belirlenen saatler dışında da asla otobüs dolaştırılmayacak. Tasarruf ediyoruz ya tasarrufu sadece devlette, kamuoyunda aramayalım; işte burada da tasarruf, bunu yapmamız lazım.