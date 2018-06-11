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    Erdoğan: Kendine çekidüzen vermezse olay farklı yerlere gider

    Hürriyet Haber
    11.06.2018 - 01:25 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'nın cami kapatma kararına karşı batıya seslenip Avusturya başbakanını işaret ederek "Kendine çekidüzen vermezse olay farklı yerlere gider" ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenler'de yaklaşık 100 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen "10 Bin Hatim 100 Bin Dua" programına katıldı.

    Programda bir konuşma yapan Erdoğan şunları ifade etti:

     "Suriye’de insanlar evlerinde sokaklarında çocuklar okullarında, başlarına ne zaman bomba yağdırılamayacağını bilememenin korkusuyla yaşıyorlar. Her yerde Müslümanlara yönelik baskılar artıyor. Avusturya’nın şu anda Müslümanlara camilere yönelik tavrı İslam düşmanlığının görünen yüzüdür. Burada Avrupa’ya doğrusu Avusturya’nın başbakanına sesleniyorum. Çok daha gençsin daha senin çok şöyle tecrübe edinmen lazım. Şunu unutma senin bu çıraklığın bu tavırların senin başına çok işler getirebilir.

    "TÜM BATIYA SESLENİYORUM"

    Zira bilesin ki Avusturya’da bir caminin kapatılması oradaki Müslümanların, din adamlarının Avusturya’dan atılması yurt dışı edilmesi yeniden bir haçlı hilal mücadelesinin başlatır ki bunun sorumlusu sen olursun. Bunu söylerken sadece oraya seslenmiyorum. Tüm batıya sesleniyorum. Başta Almanya bu adamınıza çekidüzen verin. Çekidüzen vermezse olay farklı yere doğru gider. Bizimde kendimize göre argümanlarımız atacağımız adımlar var. Orada benim 250 bin kardeşime zulmedilmesine asla müsaade etmeyiz. Gereken neyse onu yaparız."

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    Etiketler: son dakika , haberler
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