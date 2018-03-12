Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Erdoğan, "Gurbet Kuşları" belgeselinin galasına katıldı

    Erdoğan, "Gurbet Kuşları" belgeselinin galasına katıldı

    AA
    12.03.2018 - 23:31 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül ve 28 Şubat darbeleri nedeniyle yurt dışında yaşamak zorunda kalanların mücadelelerinin anlatıldığı "Gurbet Kuşları" belgeselinin galasına katıldı.

    Konusu ve katılımcıları itibarıyla alanında ilk ve özel çalışma niteliği taşıyan "Gurbet Kuşları" belgeselinin ilk gösterimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı.
    Galaya eşi Emine Erdoğan ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gösterimin ardından belgeselin yapımcılarıyla bir araya geldi, fotoğraf çektirdi.

    Belgeselin galasına, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, Bakanlar Kurulu üyeleri, eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve belgeselde yer alan çok sayıda davetli katıldı.
    "Öz Vatanında Garip ve Parya Kılınanların Hikayesi" temasıyla hazırlanan belgesel, TRT'de yayınlanacak. 

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (12.03.2018-2)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: erdoğan , 12 eylül , gala , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri