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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.09.2018 - 21:09, Son Güncelleme:

Erdoğan Dolmabahçe’ye dönüyor

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Erdoğan Dolmabahçe’ye dönüyor

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dört yıl sonra Dolmabahçe’ye dönüyor.

Halen Anadolu yakasında Beylerbeyi Sarayı’nı, Avrupa yakasında ise Yıldız Mabeyn Köşkü’nü kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlığı sırasında kuruluşuna emek verdiği ve uzun yıllar mesai yaptığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ni yeniden kullanmaya başlayacak. Başbakanlık ortadan kalktığı için halihazırda çeşitli bakanlıklarca kullanılan eski adıyla Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde hazırlıklar sürüyor. Makam odasıyla birlikte, yönetim odalarının bulunduğu ana binanın girişine Cumhurbaşkanlığı forslu Türk bayrağı asıldı. Binanın dış cephesindeki yenileme çalışması sürüyor. Bahçede de düzenleme çalışmaları yapıldı. Bahçenin zemini basınçlı suyla temizlendi. Binali Yıldırım’ın başbakanlığı döneminde etrafı yüksek demir bariyerlerle çevrilen ve önündeki Hayrettin İskelesi Sokak yaya ve araç trafiğine kapatılan ofisteki güvenlik önlemleri de arttırıldı. Kadıköy-Beşiktaş vapurunu kullananlar uzun süredir Deniz Müzesi tarafına yönlendiriliyor.

YILDIZ VE DOLMABAHÇE FARKI

Dolmabahçe’de büyük bir toplantı ve yemek salonu ile misafirler için bekleme salonu bulunurken, Mabeyn Köşkü’nde bu imkânlar sınırlıydı. Mabeyn Köşkü’nün girişi Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Kampusu girişiyle aynı yola çıkıyordu. Bu da zaman zaman yoğunluk oluşturuyordu. Dolmabahçe Ofisi’nin en büyük avantajlarından biri de iskelesinin bulunması ve deniz ulaşımını kullanma imkânı sunması. Mabeyn Köşkü’nde helikopter pisti bulunmazken, Dolmabahçe’de helikopter inişi için geniş ve uygun bir alan bulunuyor. Erdoğan, Davutoğlu ve Yıldırım başbakanlıkları döneminde zaman zaman Dolmabahçe ofisinin bahçesine inen helikopterleri kullandı. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde bile Dolmabahçe’ye geçip helikoptere bindiği zamanlar oldu. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir süre içinde Dolmabahçe ofisini aktif olarak kullanmaya başlayacak.

SON KEZ ABBAS’LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakan olarak Dolmabahçe Ofisi’ndeki son resmi görüşmesini 18 Temmuz 2014’te Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’la gerçekleştirdi. Tarihe Dolmabahçe görüşmesi olarak geçen dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’la yine burada buluştu. Akil adamlar toplantılarıyla, sanatçı buluşmaları yine Erdoğan tarafından Dolmabahçe’de gerçekleştirildi. Erdoğan’ın tepki gösterdiği ‘Dolmabahçe Mutabakatı’ Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde Dolmabahçe Ofisi’nde açıklandı.

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