Erdoğan: Detaylarını Kanal D-CNN Türk ortak yayınında anlatacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da meydanı dolduran halka konuşuyor. Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle: "Şu anda bakın Avrupa’da onlara gösteri yapma müsaadesi verirlerken bize o müsaadeyi vermiyorlar. Ben buradan Avrupa’ya sesleniyorum. Batılı kardeşlerim yarın oylama başlıyor. Aman ha, sakın durun, Avrupa’da sandıkları Allah’ın izniyle patlatın. Sizin oradan vereceğiniz sinyal Türkiye’de inşallah kardeşlerinizin oylarıyla birleşecek ve 24 Haziran bambaşka olacak.

'BAY MUHARREM'E BİR ŞEY OLDU'

Bu ara Bay Muharrem’e bir şeyler oldu. İmam Hatiplere kafayı takmış. Diyor ki ben imam hatip mezunu değilim ama 3 sene imam hatipte öğretmenlik yaptım. Bir garip adam. Ne zaman ne diyeceği belli değil. CHP kirliliktir, CHP susuzluktur, CHP hava kirliliğidir, CHP çöp dağıdır. İstanbul’un Ümraniye’sinde çöp dağı patladı. Kim vardı CHP. 39 kardeşimiz orada öldü. Sonra bu kardeşiniz geldi, oraları spor tesisi yaptı. Şimdi size bir müjde veriyorum. Muğla Stadı’nı inşallah millet bahçesine dönüştüreceğiz.

'KANAL D-CNN TÜRK YAYININDA ANLATACAĞIM'

Biz seçim meydanlarında yaptıklarımızı, halen yapmakta olduklarımızı, yapacak olduklarımızı, 2023, 2051, 2071 vizyonlarımızı anlatıyoruz. Onlar sadece yıkmayı anlatıyorlar. Bugün size çok farklı bir proje ile geldim. Bugün size anlatacaklarımı hiçbir yerde anlatmadım ama detaylarını yarın Kanal D- CNN Türk ortak yayınında anlatacağım. Şimdi Bay Kemal iki de bir tek adam tek adam diyor. Türkiye’de bir tek adam varsa o sensin. Parlamentonun içinden kendi arkadaşlarını kovuyorsun. Cumhurbaşkanı adayı olan arkadaşına ‘gel bakalım Muharrem’ diyorsun. Muharrem ne yapıyor, yenildin yenildin yenildin artık çekil diyor. Al birini vur öbürüne. Hiç farkları yok. Ama bizim böyle dertlerimiz var mı? Biz milletimizle birlikteyiz. Bunlara kalsa Türkiye’yi 1940’lara, 70’lere, 90’lara geri götürecekler.

'BUNLAR ÜLKEYE CUMHURBAŞKANI OLACAK ÖYLE Mİ?'

Bunların halini görüyorsunuz, birbirlerinden farkı var mı Allah aşkına? Bunlar bu ülkeye cumhurbaşkanı olacak öyle mi? AK Parti Türkiye’de 131 yeni üniversite açtı. Siz onları da kapatacak mısınız? AK Parti Türkiye’de 69 milyon kişiye geniş bant internet sağladı. Siz onu da kesecek misiniz? AK Parti Türkiye’de 540 bin yeni sağlık çalışanını işe aldı. Siz onları da kapı dışarı mı edeceksiniz? CHP’nin adayı ve öteki adaylar varsınlar neleri yıkacaklarıyla uğraşıp dursunlar. Ben size hizmetlerimizi anlatayım. 19 katrilyon liralık yatırım yaptık Muğla’ya. Onlar yıkar biz yaparız.

'AFRİN'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 4500'

Türkiye’yi hedeflerine ulaştırmak, yerli ve milli otomobile karşı çıkmakla bu ülkeye cumhurbaşkanı olunur mu? İtalyanlarla anlaştık ATAK helikopterimizi yapıyoruz. Bu ATAK helikopterlerimiz teröristlere mezar mezar. Çıkmış biri diyor ki bunların parçaları dışarıdan geliyor. Yazık yazık. Sadece Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4500. Cerablus’u katlıyorum. Mehmetçiğimizden Allah razı olsun diyorum, ÖSO’dan Allah razı olsun diyorum. Bay Kemal ÖSO’ya terörist diyor. Yazıklar olsun sana. Benim Mehmedim ile birlikte teröristlerle savaşanlara nasıl terörist dersin. Ne dedi geldiğimiz zaman apoletlerini sökeceğim dedi. Ya senin geleceğin filan yok. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır. İkinci ordunun komutanı Metin Paşa protokol mensubu, Tayyip Erdoğan da başkomutan. Anayasaya göre ben başkomutanım. Bay Muharrem sen kimsin? Sen fizik öğretmeni olmuşsun ama okuma yazman yok."