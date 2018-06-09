Erdoğan: Bizim gündemimizde af diye bir şey yok!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Sivil İrade Platformu tarafından Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde düzenlenen iftar programı sonrasında Zeytinburnu Merkezefendi’de vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teravih namazı sonrasında otobüs üzerine çıkarak kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

“BİZİM GÜNDEMİMİZDE AF DİYE BİR ŞEY YOK”

Vatandaşların ‘af’ konusunu sorması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakınız şunu bilin; bizim gündemimizde af diye bir şey yok. Yani bu konularda kimse bize farklı yaklaşım göstermesin. Kimse bize farklı bir yaklaşım göstermesin. Yani insan eğer yargı haklarında bir hüküm vermiş de içeriye girmişse, onları affetme yetkisi bizim değil, bu bir. İki; şu anda parlamentonun böyle bir işlevi yok, bu da ortada. Biz kalkıp da bu işi oya tahvil etmek için bir af çıkarmayız. Bunun istismarına fırsat vermeyiz. Böyle bir şeyin hakikaten olması gereken yer varsa bunlar seçim sonrası konuşulur. Seçime kalmış 14 gün, bunu istismar ettirmeyiz. Şu anda benim halkımın içinde idam isteyenler var. Ben ne dedim. Bu FETÖ’cülere bu insanları haksız yere katledenlere eğer Meclisten geçer de önüme gelirse ben bunu onaylarım, dedim. Biz şu anda önce seçimlere bakıyoruz. Şu seçimleri hayırlısıyla halledelim. Onun için sizlerden bizim birliğimiz önemli, kardeşliğimiz önemli” diye konuştu.

“BU ŞEKİLDE NESLİMİZİ OKUMAYA YÖNLENDİRECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ‘kıraathane’ eleştirilerine de değinerek “Biz neslimizi kitaba yöneltme gayreti içindeyiz, İnce senin öğretmenliğin bu noktada sökmez. Sen öğretmenlik yapmışsın, iyi güzelde o tarih olmuş. Bu noktada kalkıp da böyle bir adımı bile anlamıyorsun. Fabrikaların yerine şehir kıraathaneleri yapacaksın, diyorsun, önce bunun ne demek olduğunu öğren. Türkiye’den yaygınlaşan her ilçe en az 1 tane olacak. Bunlarla beraber gençlerimiz internet olacak çayı kahvesi de olacak, ücretsiz olacak. Bu şekilde biz neslimizi okumaya yönlendireceğiz“ ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytinburnu Şehir Kütüphanesini ziyaret ederek gençlerle sohbet etti.

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