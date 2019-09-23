Erdoğan Belçika Başbakanı Michel'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel'i ve ABD'deki Yahudi kuruluş temsilcilerini kabul etti..
Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Belçika Başbakanı Michel ile görüştü.
BM Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da hazır bulundu.
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Erdoğan, ABD'deki Yahudi kuruluş temsilcilerini kabul etti.
Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da hazır bulundu.
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