‘Enis aramızda olmalıydı’

SİZİ TEŞHİR BOYNUMUN BORCUSİZİ TEŞHİR BOYNUMUN BORCU

“Aramızda Enis Berberoğlu’nun olması gerekiyordu. Berberoğlu 399 gündür hapiste. Seçimler yapıldı ve vekil olarak seçildi. Derhal oturup karar almaları ve serbest bırakmaları gerekir. Çünkü dokunulmazlık kazandı. İçerde kaldığı her dakika bir hukuksuzluk örneğidir. Eski vekilimiz Eren Erdem. Gözaltına alındı ve tutuklandı. Yapılan yargılama yok, yapılan bir yargısız infaz.Hiçbir hâkim unutmasın nereye giderseniz gidin sizi izlemek ve teşhir etmek benim boynumun borcudur. AYM kararını uygulamayan hâkimi Yargıtay’a atadılar. Yarın ‘Ben Yargıtay kararını uygulamıyorum’ derse ne olacak. Hukuksuzluğu, hukuk kültürü olarak yutturmaya çalışıyorlar. Türkiye adaletin olmadığı bir ülkedir. ODTÜ’lülerin pankartlarında şiddet, hakaret yoktur ama ODTÜ’lü zekası vardır. ODTÜ’de Penguen’de 13 yıl önce yayınlanan bir karikatür taşıyor öğrenciler. Adı ‘Tayyipler Alemi’. Bak koydum Twitter hesabıma, buyur bakalım ne yapacaksın? Pinochet de Hitler de Mussolini de böyleydi. Sen eleştiriye tahammül edeceksin kardeşim, hapse atarak bunu önleyemezsin.

HALKIN BİR DESTANI

15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılını andık. Bir mesaj yayınladık, ‘Halkın destanıdır’ diye. Bazıları ‘Kontrollü darbe diyordu, nasıl halkın destanı oldu?’ İki 15 Temmuz var. Bir halkın, iki sarayın. Halk direnme hakkını kullandı, Meclis direnme hakkını kullandı. Gazi Meclis’in şanına uygun olarak mücadele ettiler. Bu halkın 15 Temmuz’udur ve direnme hakkı olan halkın bir destanıdır. Destan dediğimiz budur. Bir de sarayın 15 Temmuz’u var. Bu da halkın direnme hakkı sonucu elde ettiği hakkı kendi iktidarı ve sarayın çıkarları için kullanmıştır. Önlenmedi darbe, sonra sonuçlarından yararlanıldı. Erdoğan da darbe olacağını biliyordu. Niye Marmaris’te saklanıyordu. Darbe olacağını bildiği için, darbeyi fırsata dönüştürmek için. Bugün 20 Temmuz sivil darbesinin sonuçlarını yaşıyoruz. FETÖ ile mücadele iktidara muhalif olan herkesle mücadeleye dönüştü. Yargı kontrol altına alındı ve dolayısıyla adalet Türkiye’de öldü.

KEYFİ TEK ADAM YÖNETİMİ

Parlamentoya bir yasa teklifi verdiler, OHAL’i sürekli kılmak için. Her darbe kendi hukukunu yaratır. Biz yola çıkarken dedik ki, Türk hukuk sistemi darbe hukukundan arındırılmalıdır. Bugün bırakın darbe hukukundan arındırmayı, 12 Eylül darbe hukuku tahkim ediliyor. Yeni kurallar getiriliyor. Şimdi bir de yeni rejimin adını koymuşlar; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Hükümet yok ki hükümet sistemi diyorsun. Cumhurbaşkanı olmak için 81 milyona sorumlu olmak, tarafsız olmak gerekiyor. Bir partinin genel başkanı tarafsız olur mu? Seçtiğin adamın sorumsuzluğu Anayasa kuralı. Yaşadıkça öğreneceksin. Nasıl bir felakete ‘evet’ dediğini göreceksin. Geldiğimiz nokta keyfi tek adam yönetimidir. Bakanlar Kurulu yok. Bakan yok çünkü hepsi memur. Hangi bakan çıkıp Erdoğan’a itiraz edecek, o saatte kapının önüne konur.”

‘PARLAMENTO İÇİNDE DE DIŞINDA DA MÜCADELE’

KILIÇDAROĞLU, ne anayasa değişikliği ne de seçimlerin meşru olduğunu belirterek “Tek adam yönetimlerinde hak arama, hukukun üstünlüğü yoktur. 21. yüzyılda tek adamların unvanı diktatördür. Bugün Türkiye bir dikta yönetimi tarafından yönetilmektedir. Bunun tarihteki adı da Firavun yönetimidir. Hiçbir diktaya ve dikta yönetimine asla ve asla teslim olmayacağız. Parlamento içinde de dışında da mücadele. Kuvayı Milliye damarı daraltılmak isteniyor. Kuvayı Milliye damarını büyütmek zorundayız. Bunun partisi yoktur, tek bir kuralı vardır, vatan sevgisi. Hiç kimse Mustafa Kemal’in şu sözünü unutmasın; ‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır’ Demokrasi mücadelemizi bu anlayışla yürüteceğiz” dedi.

14 HAZİRAN 2017’DEN BERİ TUTUKLU

MİT’e ait TIR’ların durdurulmasıyla ilgili görüntülere ilişkin davada hakkında 25 yıl hapis cezası verilen CHP milletvekili Enis Berberoğlu 14 Haziran 2017’de tutuklanmıştı.