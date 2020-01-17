Engelli kadına tecavüz davasında beraat

İstanbul Bağcılar’da 30 Eylül 2018’de zihinsel engelli Ayşe M.’ye (44) cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan Müslüm D. (28) ve Gökhan Ö. (28) tutuklandı. Mağdurun iç çamaşırında şüphelilerin DNA’sına rastlandı. Haklarında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan en az 18 yıl ve ‘konut dokunulmazlığının ihlali’ suçundan da 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Son duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, şüphelilerin mağdurun zekâ geriliğini bilmelerinin mümkün olmadığını belirtti. Sanıkların beraatını istedi. Mahkeme, sanıkları tahliye etti.