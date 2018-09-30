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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Engin ÖZMEN / DHA
30.09.2018 - 14:00, Son Güncelleme:

Son dakika... Enez'den acı haber! 5 kişi öldü

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Son dakika... Enez'den acı haber! 5 kişi öldü

EDİRNE’nin Enez ilçesinde Cuma gecesi kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot alabora oldu. Olaydan sağ kurtulup, yetkililere bildirmeden insan taciri 2 Türk ile birlikte İstanbul’a kaçan Suriyeli 3 kişinin, geri dönüp haber vermesiyle yapılan aramalarda 5 Suriyelinin cesedi bulundu. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmek isteyen Suriye uyruklu 10 kaçak, insan kaçakçısı 2 Türk ile anlaşıp, Edirne’nin Enez ilçesi Sultaniçe beldesine geldi. Cuma günü gece geç saatlerinde 10 Suriyeli ile insan kaçakçısı 2 Türk, lastik bota binip Ege Denizi’ne açıldı. Kıyıdan 50- 60 metre açılan bot, kötü hava şartları nedeniyle alabora oldu. 2 Türk ile 3 Suriyeli yüzerek kıyıya çıkmayı başarırken, 7 kişi kayboldu.

YETKİLİLERE HABER VERMEDEN KAÇTILAR

Kıyıya çıkan 5 kişi, olayı yetkilelere bildirmeden İstanbul’a kaçtı. Ancak İstanbul’a giden Suriyeliler, geri dönerek jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na durumu bildirdi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri deniz ve sahil şeridinde bugün arama çalışması yaptı.

Aramada, sahile vuran 5 Suriyelinin cansız bedeni bulundu. Denizde kaybolan 2 Suriyeliyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hava muhalefeti nedeniyle arama kurtarma çalışmalarını zaman zaman ara vererek sürdürüyor.

İNSAN TACİRİ 2 TÜRK ARANIYOR

Jandarma ekipleri, insan taciri oldukları değerlendirilen, yüzerek kıyıya çıktıktan sonra kaçan 2 Türkü yakalamak için çalışma başlattı.

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