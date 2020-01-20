En tehlikeli maddeleri o taşıyor!

Erkek egemen lojistik sektöründeki az sayıda kadın patrondan biri Damla Alişan. Ertuğrul Alişan tarafından 1985 yılında kurulan Alişan Lojistik’i kız kardeşi Yonca Alişan ile birlikte yönetiyor. Sektörde kadın yönetici olarak fark yaratan Damla Alişan, Türkiye’de lojistik sektöründeki 13 Ar-Ge merkezinden 2’sini kuran ve aynı zamanda Türkiye’nin en büyük tanker yıkama merkezine sahip olan Alişan Lojistik’in ‘yeni nesil lojistik’ şirketi olarak 2020’de de yüzde 18 büyüyeceğini söylüyor.



Babanız Ertuğrul Alişan’ın yolundan gidiyorsunuz iki kız kardeş. Bu size nasıl bir sorumluluk yüklüyor?



Babamın dönemiyle bizim dönemimiz arasında büyük fark olsa da işin özü aynı. Geldiğimiz noktada artık bir evrak taşımakla tonlarca ağırlıktaki rüzgar türbinlerini taşımak arasında fark yok. Taşıyacağınız malzeme ve kullandığınız araçlar farklı olabilir ama yönetiminiz aynı. Biz yeni teknolojiyi tüm sistemimize adapte ettik. 25 yıl önce şoförler gidecekleri yere vardıklarında arayıp haber verirlerdi, işler teleksle takip edilirdi, şimdi tüm araçlarımızda akıllı sistemler var. Yükleri de akıllı araçlarla takip ediyoruz.



TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞINDA LİDER



Rakiplerinizden farkınız nedir?



Şirketimiz hızlı tüketim malları ve kimyevi maddeler lojistiği alanında pazar lideri olmayı hedefledi, bunu da başardı. 2005 yılında Türkiye’nin ilk tanker ve tank konteyner temizleme tesisi olan ALIŞAN-Den Hartogh şirketini kurduk. Tanker temizliyoruz. Hem Gebze’de hem de Konya’da tesislerimiz var bu iş için. Avrupa standartlarında bu işi yapan az sayıdaki şirketten biriyiz. Alışan-Den Hartogh çevreci tesisiyle kimyasal taşıyan ekipmanları modern tekniklerle yıkıyor ve çıkan atıkları özel arıtma sistemleriyle doğaya karışmasına engel oluyor. Lokomotif şirketimiz olan Alışan Lojistik ise özellikle tehlikeli madde lojistiğinde lider.



Tehlikeli madde derken neyi anlamak gerekiyor?



Deterjan, plastik, boya, yapı kimyasalları ve benzeri imalat sanayi ham maddelerini teşkil eden likit, toz, granül, gaz formdaki kimyasal maddeler ile tarım ilacı ve benzeri yanıcı patlayıcı tehlikeli kimyasalları taşıyoruz.









KONYA’DA KADIN ÇALIŞAN BULAMAZSINIZ DEDİLER



Lojistik dediğimizde ilk aklımıza gelen taşımacılığın ötesinde işlerden bahsediyorsunuz…



Aynen. Çünkü bunların hepsi bir bütün. Tedarik sürecinden, üretim ve paketlemeye kadar yönettiğimiz bir süreç var. Zaman yönetimi işimizde çok önemli. Çalıştığımız global şirketlerden biri Konya’da büyük yatırım yapınca biz de onlarla birlikte en büyük tesislerimizden birini Konya’da kurduk. Orada ilk dönemde özellikle paketleme alanında kadın çalışan sayısını artırmak istedik. Bize “Konya’da çalışan kadın bulamazsınız” diyenler vardı, 600 kadın çalışan sayısına ulaştık. ‘Yapılamaz’, ‘olamaz’ denilen işleri yapan bir şirketiz.



Türkiye global şirketler için lojistik üs olabilir mi?



Kesinlikle. Coğrafi konumu ve özellikle Ortadoğu ile olan bağlantısı nedeniyle böyle bir lojistik üs olarak kullanılmaya çok elverişli bir noktadayız. Limanların gelişmesi ülke içinde stratejik noktalarda Mersin, Samsun, Kars ve Konya’da kurulan lojistik köylerinin tam olarak hayata geçmesiyle bu fonksiyon kuvvetlenecektir. Temel eksiklerden biri olan tren hatlarının tamamlanması ve teknolojiye yapılacak yatırımların artmasıyla beraber bu misyon daha da belirgin hale gelebilir.



2019 yılı nasıl geçti? Şirketlerin zor geçirdiği bir yıldı…



Biz yüzde 11 büyüdük. İthalatın azaldığı, ihracatın arttığı bir yıldı.



2019 cironuz nedir?



Henüz kesin rakamlar çıkmamış olmakla birlikte 700 milyon TL barajının üzerine çıktık.



Yenilikçi olduğunuzu söylediniz. Neler yapıyorsunuz bunun için?



Sektörümüzde, Bilim ve Sanayi Bakanlığı onaylı 13 Ar-Ge merkezi var. Bunlardan ikisi şirketimiz tarafından kuruldu. Elektronik, endüstri mühendisleri, yazılım mühendisleri çalışıyor işlerimizde. Gebze ve Kocaeli bölgesi üssümüz diyebiliriz. Ar-Ge’mizde 40 uzman çalışıyor.

DÜNYANIN HER YERİNE ULAŞIYOR

Alişan Lojistik nereden nereye ulaşıyor?



Dünyanın her yerine ulaşacak güçteyiz. Türkiye’den Avrupa, Rusya, Türki Cumhuriyetler, İskandinav Ülkeleri, Balkanlar ve Ortadoğu’ya transit sevkıyatlarımızı 200’ün üzerindeki özel donanımlı ADR’li özmal aracımızla yapıyoruz. Proje taşımacılığını özel tasarım araçlarımızla gerçekleştiriyoruz. Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika, İngiltere, Fransa, Avusturya, İspanya, İsviçre, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Orta Doğu ve CIS ülkelerine özmal veya tedarik araçlar ile hizmet veriyoruz. Mavi Akım projesinin ana taşıyıcılarından biriyiz.



2020 beklentileriniz neler?



Yüzde 18 büyüme hedefimiz var. Bizim sektörde küçülme yok. Yurtiçinde işlerimizin büyük çoğunluğu kara yolunda. Senelerdir hepimizin gündeminde daha çok demir yolunu, deniz taşımacılığını kullanmak var.

İLK KADIN İSTİF OPERATÖRÜ BİZDEYDİ



Siz bir kadın patron olarak şirketinizdeki kadın sayısına, kadın çalışanlara nasıl etkiniz oldu?



Sektördeki ilk istif makine operatörü kadın bizim şirketimizde yetişti. Geçen yıl kadın çalışan oranımız yüzde 21 arttı, hedefimiz bu yıl yüzde 23 arttırmak olacak.

Damla Alişan kimdir?

1970 İstanbul doğumlu Damla Alişan, lise eğitimini Saint Benoît Fransız Lisesi’nde tamamladı, ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Sonrasında bir süre ABD’de bulunarak eğitimine devam etti. İş yaşamına bir reklam ajansında yöneticilik yaparak başlayan Damla Alişan, 1996 yılından bu yana aile şirketleri olan Alışan Lojistik’te çalışıyor. Görevini Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı olarak sürdüren Alişan, UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği) ve ECTA (Avrupa Kimyasal Taşıma Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi ve KTTD ( Kimyasal Taşıma Araçları Temizleyicileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde de bulunuyor.