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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.05.2019 - 07:48, Son Güncelleme:

En son nerelerde deprem oldu? 16 Mayıs tarihli depremler

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En son nerelerde deprem oldu? 16 Mayıs tarihli depremler

Deprem kuşağı ülkeler arasında olan ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı çok sayıda deprem meydana geliyor. Bu depremlerin merkez üssü, saati ve büyüklüğü, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından vatandaşlarla paylaşılıyor. Peki, en son nerelerde deprem oldu?

Türkiye’nin farklı bölge ve illerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesine göre, günün en şiddetli depremi Muğla’nın Gölcük ilçesinde yaşandı. 3.0 şiddetindeki deprem çevre bölgelerde de hissedildi.

2019.05.16 06:20:57  39.2057   25.7630       11.1      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        
2019.05.16 06:09:22  39.3560   27.9267        5.0      -.-  2.1  -.-   AKCAKISRAK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   
2019.05.16 06:07:33  39.3267   27.9078        7.8      -.-  2.4  -.-   KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA)                     
2019.05.16 05:00:24  36.4198   28.7003        4.3      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                        
2019.05.16 04:54:57  38.7505   38.2148        5.0      -.-  2.3  -.-   TARLACIK-ARGUVAN (MALATYA)                    
2019.05.16 04:49:19  40.7038   29.0507        8.5      -.-  1.8  -.-   CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)         İlkse
2019.05.16 04:39:38  37.1080   28.5308        9.1      -.-  1.5  -.-   KIYRA-ULA (MUGLA)                             
2019.05.16 03:58:42  37.1452   28.5428        5.4      -.-  3.0  3.1   GOLCUK-ULA (MUGLA)                                REVIZE01   (2019.05.16 03:58:43)
2019.05.16 03:47:21  37.5508   32.0822        5.0      -.-  2.3  -.-   MESUDIYE-SEYDISEHIR (KONYA)                   
2019.05.16 03:15:03  39.0647   42.2722        6.5      -.-  1.6  -.-   BULANIK (MUS)                                 
2019.05.16 01:55:26  37.9127   27.1497       11.8      -.-  1.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                
2019.05.16 01:23:20  37.0173   29.1790       20.9      -.-  1.4  -.-   SARIKAVAK-CAMELI (DENIZLI)                   
2019.05.16 01:02:37  39.0603   29.0127        5.6      -.-  2.1  -.-   MAMAK-SIMAV (KUTAHYA)                          
2019.05.16 00:56:17  39.3243   27.9165        7.5      -.-  2.1  -.-   KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA)                     
2019.05.16 00:05:45  35.2438   27.8277        7.2      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                         
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