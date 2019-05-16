En son nerelerde deprem oldu? 16 Mayıs tarihli depremler
Deprem kuşağı ülkeler arasında olan ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı çok sayıda deprem meydana geliyor. Bu depremlerin merkez üssü, saati ve büyüklüğü, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından vatandaşlarla paylaşılıyor. Peki, en son nerelerde deprem oldu?
Türkiye’nin farklı bölge ve illerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesine göre, günün en şiddetli depremi Muğla’nın Gölcük ilçesinde yaşandı. 3.0 şiddetindeki deprem çevre bölgelerde de hissedildi.
|2019.05.16 06:20:57 39.2057 25.7630 11.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
|2019.05.16 06:09:22 39.3560 27.9267 5.0 -.- 2.1 -.- AKCAKISRAK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|2019.05.16 06:07:33 39.3267 27.9078 7.8 -.- 2.4 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA)
|2019.05.16 05:00:24 36.4198 28.7003 4.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
|2019.05.16 04:54:57 38.7505 38.2148 5.0 -.- 2.3 -.- TARLACIK-ARGUVAN (MALATYA)
|2019.05.16 04:49:19 40.7038 29.0507 8.5 -.- 1.8 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlkse
|2019.05.16 04:39:38 37.1080 28.5308 9.1 -.- 1.5 -.- KIYRA-ULA (MUGLA)
|2019.05.16 03:58:42 37.1452 28.5428 5.4 -.- 3.0 3.1 GOLCUK-ULA (MUGLA) REVIZE01 (2019.05.16 03:58:43)
|2019.05.16 03:47:21 37.5508 32.0822 5.0 -.- 2.3 -.- MESUDIYE-SEYDISEHIR (KONYA)
|2019.05.16 03:15:03 39.0647 42.2722 6.5 -.- 1.6 -.- BULANIK (MUS)
|2019.05.16 01:55:26 37.9127 27.1497 11.8 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|2019.05.16 01:23:20 37.0173 29.1790 20.9 -.- 1.4 -.- SARIKAVAK-CAMELI (DENIZLI)
|2019.05.16 01:02:37 39.0603 29.0127 5.6 -.- 2.1 -.- MAMAK-SIMAV (KUTAHYA)
|2019.05.16 00:56:17 39.3243 27.9165 7.5 -.- 2.1 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA)
|2019.05.16 00:05:45 35.2438 27.8277 7.2 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
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