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    En güzel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri - Kısa 23 Nisan Çocuk Bayramı şiirleri

    Hürriyet Haber
    20.04.2018 - 10:19 | Son Güncelleme:

    Ülkemizin kurucusu ulu önder Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl da coşkuyla kutlanmaya devam edecek. 23 Nisan'a çok kısa bir süre kala öğrenciler, etkinliklerde okumak ve okullarda öğretmenlerinin verdikleri ödevleri tamamlamak için, 23 Nisan hakkında yazılan şiirleri araştırmaya başladı. 23 Nisan'ın anlam ve önemine dair şiirleri sorgulayan öğrenciler, en güzel 23 Nisan şiirlerini bulmaya çalışıyor. İşte, en güzel ve anlamlı 23 Nisan şiirleri...

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2018'de yine her yıl olduğu gibi okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Dünya çocuklarına armağan edilen ve TBMM'nin kurulduğu tarih olan bu anlamlı güne özel şiirler arayan öğrenciler, 23 Nisan'ın yaklaşmasıyla aramalarını hızlandırdı. Biz de 23 Nisan'ın kutlanmasına birkaç gün kala en güzel 23 Nisan şiirlerini haberimizde derledik. İşte, bu özel ve anlamlı günde kullanabileceğiniz en güzel 23 Nisan şiiri alternatifleri...

    EN GÜZEL 23 NİSAN ŞİİRLERİ

    23 NİSAN

    23 Nisan!..

    Yurdu koruyan,

    Yarını kuran,

    Sen ol çocuğum.

     

    Eskiyi unut,

    Yeni yolu tut,

    Türklüğe umut,

    Sen ol çocuğum.

     

    Bizi kurtaran,

    Öndere inanan,

    Her işte üstün,

    Sen ol çocuğum.

     

    Çalışıp öğren,

    Her şeyi bilen,

    Yurduna güven,

    Sen ol çocuğum.

     

    Hasan Ali Yücel

     

    23 NİSAN GÜNÜ

     

    Bayram yapar çocuklar,

    23 Nisan günü

    Büyük bir sevinç kaplar,

    Bütün yurdun üstünü

     

    Bin dokuz yüz yirmide

    Duyuldu halkın sesi

    Açıldı bu tarihte

    Büyük Millet Meclisi

     

    Bugün edildi ilân

    Yeni bir Türk devleti

    Bundan, 23 Nisan

    Sevindirir milleti

     

    İ. Hakkı SUNAT

     

    23 NİSAN KOKUSU

     

    Bu ne duru sabah, ne temiz hava,

    Geliyor her yandan Nisan kokusu.

    Sevinçten deliye dönmüş her yuva,

    Sarmış gönülleri vatan duygusu.

     

    Gelincikler gibi al al bayraklar,

    Evlerden sarkıyor, gökler de dolu.

    Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler,

    Sanki arslan bugün her Türk'ün oğlu!

     

    Şu mini miniler tombul yanaklı,

    Yerlerinde bile duramıyorlar.

    Hepsinin elleri çifte bayraklı,

    Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var.

     

    Yeniden oluyor her şey, yeniden,

    Yanıyor Atatürk içimizde bak!

    Atatürk, bu kara günü ak eden,

    Atatürk; andımız, en kutlu sancak.

     

    Eğlenin yavrular, gülün çocuklar.

    Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu.

    Havanın bile bir coşkun hâli var,

    Her yönden geliyor nisan kokusu.

     

    Hasan Lâtif SARIYÜCE

     

    ATATÜRK ÇOCUK OLMUŞ

     

    Çocuk Bayramı'nda

    Gelmiş katılmış aramıza,

    Atatürk çocuk olmuş bakın:

    Sallanıyor salıncakta!

     

    Gülüyor gözlerinin içi,

    Gülüyor,

    Gökler, denizler kadar mavi.

    Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim size

    Bayramların en güzelini".

     

    "Dilerim, yurdumun çocukları,

    Tüm çocukları dünyanın

    Gülüp oynasınlar bugünkü gibi;

    Acıda, sevinçte kardeş olsunlar...

    Çınlasın yeryüzünde barış türküleri".

     

    Aziz SİVASLIOĞLU

     

    ÇOCUK BAYRAMI

     

    Arkadaşlar, sevinelim,

    Hep gülelim, eğlenelim;

     

    Sıkılmasın hiç canımız;

    Çünkü bugün bayramımız...

     

    Oyun, alay, dernek düğün,

    Hepsi bizim işte bugün...

     

    Çocuklara hor bakmayın;

    İncitmeyin, esirgeyin...

     

    Ana yurdun oğlu, kızı,

    Umut veren şen yıldızı.

     

    Yarınları parlatacak;

    Şenlenecek her bir ocak...

     

    Korunacak cumhuriyet,

    Yükselecek bu memleket...

     

    Ekrem ŞENOZAN

     

    ÇOCUKLARIN DİLEĞİ

     

    Çocuklar şarkı söylerken

    Kanatlanır gökyüzüne

    Melek olur.

     

    Çocuklar şarkı söylerken

    Sarı saçlı, mavi gözlü

    Bebek olur.

     

    Çocuklar şarkı söylerken

    Bulut olur,

    Gökkuşağı olur

    Deniz olur.

     

    Çocuklar şarkı söylerken

    23 Nisanlarda

    Pırıl pırıl saydam kanatlı

    Kelebek olur.

     

    Çocuklar şarkı söylerken

    23 Nisanlarda

    Dillerinde, gözlerinde

    Yüreklerinde yalnızca

    Bir dilek olur.

     

    Teşekkürler Atatürk

    Teşekkürler Atatürk

     

    23 NİSAN BİR ARMAĞAN

     

    Sanki her tarafta var bir düğün.

    Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

    Bugün yirmi üç Nisan,

    Hep neşeyle doluyor insan.

     

    İşte, bugün bir meclis kuruldu,

    Sonra hemen padişah kovuldu.

    Bugün yirmi üç Nisan,

    Hep neşeyle doluyor insan.

     

    Bugün, Atatürk'ten bir armağan,

    Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

    Bugün yirmi üç Nisan,

    Hep neşeyle doluyor insan.

     

    Saip EGÜZ

     

    GELDİ 23 NİSAN

     

    Dün sabah anneciğim

    Öperek, dedi: Uyan

    Bugün senin bayramın,

     

    Kalk, bak süslendi her yan.

    Baktım her taraf süslü,

    Sokaklar dolu insan.

     

    Dedim: Anne bu neden

    Dedi: 23 Nisan.

     

    Temel bayrammış, inan

    Kutlu olsun kardeşim

    Geldi 23 Nisan.

     

    23 NİSAN

     

    Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,

    Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.

    Bugün çocuklar güzel.

    Bugün sokaklar güzel...

    Elimizden tutan her el

    Daha sağlam

    Daha mavi gökyüzü;

    Bayraklar daha yakın.

    Bakın: geçiyor yarının büyükleri;

    Şarkılar tutuyor gökleri.

     

    Adnan ARDAĞI

     

    DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI

     

    Kiminin saçı siyah,

    Kiminin saçı sarı...

    Ankara'da buluştu,

    Dünyanın çocukları.

     

    Her Yirmi Üç Nisan'da

    Tekrarlanır bu olay.

    Buluşma nedenini,

    Açıklamak çok kolay.

     

    Bu kocaman dünyada

    Ülke sayısı çoktur.

    Oysa ki hiç birinin

    Çocuk Bayramı yoktur.

     

    Dünyanın çocukları

    Yurdumuza koşuyor,

    Her Yirmi Üç Nisan'da

    Cıvıldaşıp coşuyor.

     

    Türkiye konuklarla,

    Kalpler sevgiyle dolsun.

    Dünya Çocuk Bayramı

    Herkese mutlu olsun!

     

    23 NİSAN ŞİİRİ-2

     

    Vatan ufuklarında esiyordu korkunç yel,

    Her kalp keder içinde,bütün gönüller kıştı.

    Biz yeryüzünde yokken,bundan yıllarca evvel,

    Bu cennet yurdu,kara bir sis sarmıştı.

     

    Bir mucize ansızın bir gün dağıttı sisi,

    Ufuklara nur saçan eşsiz meş'ale yandı.

    Yurdu kurtarmak için Büyük Millet Meclisi,

    Tam seksen bir yıl evvel Ankara'da toplandı.

     

    Zafer peşinde koştuk,geride bıraktık dünü.

    Hakkı gerçek bilerek her zaman ona taptık.

    Yurdumuzu kurtaran bu en mukaddes günü,

    Kendi günümüz saydık,çocuk bayramı yaptık.

     

    Bu ne biçim bir sevinç,bu ne doyulmaz bir haz,

    İçimizde yüzyılı gün yapacak bir hız var.

    Bugün neşe içinde coşsak,taşsak yine az,

    Çünkü bir gün içinde iki bayramımız var.

     

    Hep elele vererek bu sevinci yayalım,

    Kalmamalı en ufak bir tasamız,

    Bugün sevinç içinde koşalım,oynamayalım,

    Bu bizim günümüzdür,bu bizim bayramımız.

     

    Ferit Rakıp TUNGOR

     

    BİZİM BAYRAMIMIZ

    Bu gelen bizim bayram

    Yükseldi bak ünümüz.

    23 Nisan bizim

    En şerefli günümüz!

     

    Al bayrağı açalım,

    Gel gidelim törene.

    Bin teşekkür, bizlere

    Bugünleri verene...

     

    Bizim için harcanan

    Boşa gitmez bu emek,

    Çünkü her Türk çocuğu

    23 Nisan demek...

     

    İsmail Hakkı SUNAT

     

    23 NİSAN

     

    Vatan tehlikedeydi,Atatürk karar verdi:

    Vatanı kurtaracak yine millettir dedi.

    Ankara'da bir meclis toplayıp kurmak için

    Günlerce,haftalarca çalıştı için için.

     

    İşte bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi.

    Ankara'dan yükseldi milletin gür sesi.

    Çocuklar,tarihten bir altın yapraktır bugün.

    Gönlümüzde kalmasın artık,ne gam ne hüzün.

     

    Çocuklar bayram yapın,sevinin ve haykırın.

    Engel denen her şeyi gücünüzle siz kırın.

    Çocuklar biliniz ki siz koca bir cihansınız.

    Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız.

    Doğan güneş sizindir,yıldızla ay sizindir.

    (Artık özgürlük sizin,gelecek sizindir.)

     

    Ey gün yüzlü çocuklar!

    ( "Çalışın,öğünün ve kendinize güvenin.")

    Hayatta durak yoktur;daima ileri!

    Coşkun bir rüzgâr gibi ufukları aşın.

     

    Göğsünüz kanasa da akmasın göz yaşınız.

    (Okulda,derste,sırada çalış azimle,hırsla.)

    Temiz olsun kalbiniz,aydın olsun kafanız.

    Şen olsun,kutlu olsun bayramınız.

     

    Uluğ TURANLIOĞLU

    Etiketler: en güzel 23 Nisan şiirleri , SeoHaber , NoMobil , gündem
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