Emre Yıldır kimdir? Emre Yıldır olayının ayrıntıları...
Sosyal medyada destek yağan Emre Yıldır'ın davası başlıyor. Akrabası tarafından küçük yaşta istismara maruz bırakılan ve soruşturma süreci ilerlemediği için intihar eden Emre Yıldır'ın ilk duruşması 5 Aralık’ta gerçekleşecek. Tutuklu yargılanan Vedat Tarhan, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi talebi yargılanacak. İşte, Emre Yıldır olayının detayları…
9 yaşından itibaren 8 yıl boyunca akrabası Vedat Tarhan’ın cinsel istismarına maruz bırakılmasının ardından bunalıma girip intihar eden Ahmet Emre Yıldır’ın davası bugün gerçekleşecek.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Ahmet Emre Yıldır (25) 29 Nisan 2019'da Çorlu'da bir sitede 15. katta bulunan evlerinin camından atlayarak yaşamına son verdi. Ahmet Emre Yıldır’ın intiharından 1 ay önce ailesine 2002-2003 yıllarında evlerinde kalan Vedat Tarhan isimli akrabalarının cinsel istismarına uğradığını ve bu istismarın 2011 yılına kadar devam ettiğini anlattı.
Ahmet Emre Yıldır ailesine durumu anlattıktan sonra 6 Mart 2018'de elindeki ses kaydıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Sürecin yavaş ilerlemesi nedeniyle içinde bulunduğu bunalımdan kurtulamayan Emre Yıldır, 29 Nisan günü ailesiyle yaşadığı 15’inci kattaki evin penceresinden atlayarak intihar etti.
Emre Yıldır’a cinsel istismarda bulunan Vedat Tarhan’ın cezalandırılması için sosyal medyada tepkiler büyüyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle