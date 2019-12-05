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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.12.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

Emre Yıldır kimdir? Emre Yıldır olayının ayrıntıları...

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Emre Yıldır kimdir? Emre Yıldır olayının ayrıntıları...

Sosyal medyada destek yağan Emre Yıldır'ın davası başlıyor. Akrabası tarafından küçük yaşta istismara maruz bırakılan ve soruşturma süreci ilerlemediği için intihar eden Emre Yıldır'ın ilk duruşması 5 Aralık’ta gerçekleşecek. Tutuklu yargılanan Vedat Tarhan, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi talebi yargılanacak. İşte, Emre Yıldır olayının detayları…

9 yaşından itibaren 8 yıl boyunca akrabası Vedat Tarhan’ın cinsel istismarına maruz bırakılmasının ardından bunalıma girip intihar eden Ahmet Emre Yıldır’ın davası bugün gerçekleşecek.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Ahmet Emre Yıldır (25) 29 Nisan 2019'da Çorlu'da bir sitede 15. katta bulunan evlerinin camından atlayarak yaşamına son verdi. Ahmet Emre Yıldır’ın intiharından 1 ay önce ailesine 2002-2003 yıllarında evlerinde kalan Vedat Tarhan isimli akrabalarının cinsel istismarına uğradığını ve bu istismarın 2011 yılına kadar devam ettiğini anlattı.

Ahmet Emre Yıldır ailesine durumu anlattıktan sonra 6 Mart 2018'de elindeki ses kaydıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Sürecin yavaş ilerlemesi nedeniyle içinde bulunduğu bunalımdan kurtulamayan Emre Yıldır, 29 Nisan günü ailesiyle yaşadığı 15’inci kattaki evin penceresinden atlayarak intihar etti.

Emre Yıldır’a cinsel istismarda bulunan Vedat Tarhan’ın cezalandırılması için sosyal medyada tepkiler büyüyor.

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