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    Emlak vergisi beyannamesi verilmezse ne olur? Emlak vergisi geç beyan cezası

    Hürriyet Haber
    07.03.2018 - 14:09 | Son Güncelleme:

    Ev ya da iş yeri sahibi olan vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında emlak vergisinin beyan edilmesi geliyor. Belediyelere sunulan emlak vergisi beyannamesi; tapu kütüğünün adına tescilli emlakların, ilgili vergilerini ödemek üzere devlete beyan edilmesine dayanıyor. Peki emlak vergisi beyannamesi verilmezse ne olur? Emlak vergisi geç beyan cezası ne kadar?

    Beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen gelir tutarı üzerinden gelir vergisi hesaplanır ve verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir. Aylık yüzde 1,40 gecikme faizi hesaplanır. Vergi Usul Kanunu’nda beyanname vermeyenler için iki kat 1. derece usulsüzlük cezası da öngörülmektedir.

    Cezai işlemle karşılaşmamak için ne yapmalı?

    Gayrimenkul (konut, işyeri, arsa vb taşınmaz) alırken satıcının “değeri düşük gösterelim, yoksa vergi çıkıyor” şeklindeki teklifine “hayır” denilmeli. Satıcının alıcıya “vergi çıkıyor” dediği konu aslında (alıcıyı da ilgilendiren tapu harcından çok) satıcının ertesi yıl Mart ayında ödeyeceği gelir vergisi. Satıcı kendi ödemesi gereken gelir vergisinden kurtulmak için alıcıyı da (değeri düşük göstererek) bir nevi usulsüz işleme ortak ediyor. Alıcı, aradan birkaç yıl geçtikten sonra aldığı konutu satmak istediğinde (alış değeri düşük göründüğünden) önceki satıcının vergi yükü de kendisine kalıyor (Alış değeri düşük, satış değeri gerçek olduğunda kazanç olduğundan daha yüksek görüneceğinden).

    Dolayısıyla vergi hesabını; konutu satarken değil alırken (gerçek değerinden) yapmak önemli hale geliyor bu durumda.

    Etiketler: Emlak vergisi , Emlak vergisi beyannamesi , Emlak vergisi geç beyan cezası , gündem
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