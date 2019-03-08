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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağatay KENARLI - Soner HASIRCIOĞLU - İstanbul DHA
08.03.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

Eminönü'nde otomobil denize uçmuştu... Şoke eden ayrıntı

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İstanbul, Eminönü'nde arabalı vapur iskelesinde sürücünün aracı bilerek denize sürdüğü ortaya çıktı.

Eminönü arabalı vapur iskelesinde dün saat 19.15 sıralarında hızla ilerleyen bir araç denize uçmuştu. Denize uçan araçta bulunan 26 yaşındaki Zeki H. ve 3 yaşındaki kızı Güney çevredekiler tarafından kurtarıldı.

İNTİHAR ETMEK İÇİN ARACINI DENİZE SÜRDÜ

Baba ve kızı geceyi hastanede geçirdi. Taburcu edilen 26 yaşında Zeki H. gözaltına alınarak Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Zeki H.'nin verdiği ifadede, eşiyle bir süredir ayrı yaşadığı için psikolojik sorunları olduğunu ve aracı intihar etmek için denize sürdüğünü söylediği öğrenildi

"KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"

Emniyetteki ifadelerinin ardından savcının talimatıyla 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla hakkında işlem başlatılan Zeki H. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 

AKIL SAĞLIĞININ TESPİTİ İÇİN HASTANEYE YATIRILDI 

Zeki H. sevk edildiği adliyede savcılık tarafından akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. 3 yaşındaki Güney ise, annesine teslim edildi.

Eminönünde aracın denize uçma anı kamerada
Eminönü'nde aracın denize uçma anı kamerada
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