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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.03.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Eminönü'nde aracın denize uçma anı kamerada

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İstanbul Eminönü'nde arabalı vapura gitmek üzere olan bir araç denize uçtu. Araçtaki 1'i çocuk 2 kişi kurtarıldı. Aracın denize uçma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 19.15'te Eminönü Arabalı Vapur iskelesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, arabalı vapur için bekleyen bir sürücüsü bir anda aracını hareket ettirdi.

Vapur sırası için konulan dubaları da önüne alan sürücü, direksiyonu bir anda sağa kırarak araçla denize uçtu. Çevredeki iki genç denize atlayarak batmakta olan araçtan çekip bir çocuğu kurtarırken, sürücüsünün bir süre sonra su yüzeyine çıktığı ardından kurtarılarak kıyıya çıkarıldığı belirtildi.

Olay yerine polis, sağlık, deniz polisi, itfaiye ve kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan 1'i çocuk iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kıyı emniyeti ekipleri ve deniz polisi dalgıçları araçta yaptıkları araştırmada başka kimsenin olmadığını belirledi. Dalgıçların bağladığı iple vinç yardımıyla denizden çıkarıldı. Araç çekiciye bağlanarak polis otoparkına götürüldü. Sürücü ile çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada çocuğun kurtarılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, bir gencin batmakta olan araçtan çocuğu çekip aldığı, daha sonra denize atlayan başka bir gencin ondan çocuğu alıp kıyıya çıkardığı görülüyor.

ARACIN DENİZE UÇMA ANI KAMERADA

Öte yandan aracın denize uçma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Hızla gelen aracın doğrudan denize doğru gittiği görülüyor. Hız kesmeyen araç denize uçuyor.

Eminönünde aracın denize uçma anı kamerada

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