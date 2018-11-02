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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA - İHA
02.11.2018 - 19:06, Son Güncelleme:

Emine Erdoğan'a Midyat taşından tablo hediye edildi

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Emine Erdoğan'a Midyat taşından tablo hediye edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a Midyat taşından işlenmiş “Sıfır atık” tablosu hediye edildi.

Türkiye’nin en büyük geri dönüşüm ve atık entegre tesisini Mardin’in Midyat ilçesinde hayata geçiren Haşimoğlu A.Ş. Yönetim Kurulu adına iş adamı Zeki Çiçek tarafından bugün Mardin’de düzenlenen Uluslararası Mardin Kadın Sempozyumu’na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a, Midyat taşından işlenmiş “Sıfır atık” tablosu hediye edildi. Tabloyu Erdoğan’a takdim eden Çiçek, Emine Erdoğan’ın “Sıfır atık” projesine desteklerinden ötürü bu tabloyu hediye ettiklerini söyledi.

Emine Erdoğana Midyat taşından tablo hediye edildi

EMİNE ERDOĞAN, MARDİNLİ 600 GENCİ KÜLLİYEYE DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Mardin Gençlik Merkezi’nde gençlerle bir araya geldi. Merkezdeki eğitimler hakkında yetkililerden bilgi alan Erdoğan, ’Genç Kızlar Buluşuyor’ projesi kapsamında merkezde bulunan kadınlarla bir süre sohbet etti.

Beraberindeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte geçlerle bir araya gelen Erdoğan, Mardin Gençlik Merkezi’nde çalışmalar yürüten 600 genci Cumhurbaşkanlığı Küllüyesi’ne davet ederek, şunları söyledi:

Emine Erdoğana Midyat taşından tablo hediye edildi

"Ben size bir sürpriz yapayım. Arkadaşlar, bana burada 600 kişi olduğunuzu söyledi. Ben sizi, 600 kişiyi Beştepe Külliyesi’ne davet ediyorum. Sizi çok seviyorum, Allah yar ve yardımcınız olsun. Sizleri tanıdığıma çok memnun oldum. Çok güzel bir merkez, bunu çok iyi değerlendirin, kıymetini bilin. Derslerinizde başarılar diliyorum."

Emine Erdoğana Midyat taşından tablo hediye edildi

TARİHİ MEKANLARI ZİYARET ETTİ

Emine Erdoğan daha sonra şehirdeki tarihi mekanları ziyaret etti. 800 yıllık Kasimiye Medresesi’ni gezen Erdoğan’a, Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı tarafındanÿmederese tarihi hakkında bilgi verildi.ÿEmine Erdoğan, farklı din, dil ve etnik yapıların bir arada yaşadığı bu şehirde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

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