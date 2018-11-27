Emine Erdoğan, “Geleceği Yazan Kadınlar Projesi” tanıtım toplantısına katıldı
Kadınları yazılım konusunda eğitmek, kadınların istihdam kapasitesini ve girişimciliğini artırmak amacıyla geliştirilen “Geleceği Yazan Kadınlar Projesi” tanıtım toplantısında bir konuşma yapan Emine Erdoğan, “Geleceği yazmaya niyetli genç kızlarımızı ve kadınlarımızı, insanı kendine esir eden değil, insana hizmet eden teknoloji dünyasına davet ediyorum. Yolunuz açık, gelecek sizin olsun” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Geleceği Yazan Kadınlar Projesi”nin tanıtım toplantısına katıldı. Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı da hazır bulundu.
Turkcell, TOBB ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun iş birliğiyle kadınları yazılım konusunda eğitmek, kadınların istihdam kapasitesini ve girişimciliğini artırmak amacıyla geliştirilen projenin tanıtım toplantısında Emine Erdoğan bir konuşma yaptı.
“GENÇLER ÖZ GÜVENİ SAĞLAM, ÇAĞINA YÖN VEREN İNSANLAR OLMALI”
Konuşmasında, geleceğimizin mimarı gençleri toplantıda görmekte duyduğu memnuniyeti ifade eden ve gençlere hitaben, “Varlığınızla bize heyecan veriyorsunuz” diyen Emine Erdoğan, gençlerin; geçmişini inkâr etmeyen ama geçmişte de kalmayan, öz güveni sağlam, çağına yön veren insanlar olmalarını arzuladıklarını söyledi.
Bilgi teknolojilerinin artık dünyanın yeni çehresini oluşturduğunu, kadınların içinde olmadıkları bir dijital dönüşümün ise kadınların sesinin eksik olduğu bir gelecek anlamına geldiğini ifade eden Emine Erdoğan, kadınların bilgi teknolojilerini tasarladığı bir sürecin, daha güçlü bir geleceğin kapısını açacağını kaydetti.
Yükseköğretim Kurulu’nun verilerine göre bilişim ve teknolojideki kadın oranının yüzde 22 olduğunu aktaran Emine Erdoğan, geleceği şekillendirecek bir alanda kadınların düşük oranlarda kalmış olmasına dikkat çekti. “Geleceği elinde bulunduran teknolojik alan, adil olmayan bir cinsiyet algısıyla şekillenmeye çoktan başlamış görünüyor” diyen Emine Erdoğan, kadınların şimdiden bu alanda varlık göstermemeleri durumunda eski kalıplar, gelecekte de varlığını sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.
“KADINLARIN ÖNCELİKLE ZİHİNLERİNDEKİ PRANGALARI KIRMALARI GEREKİYOR”
Kadınların kod yazmayı ve yazılım öğrenmeyi, üniversitelerin bilim ve teknoloji bölümlerinde hatırı sayılır bir nüfus oluşturmayı sağlamaları gerektiğinin altını çizen Emine Erdoğan, şunları söyledi: “Bu zor değil sadece çabalamamız gerekiyor. Etrafımızda gördüğümüz şeyler meydana gelmeden önce yalnızca birer fikirdi. Uçmanın, denizin altından gitmenin, başka gezegenlere seyahat etmenin önce fikri vardı. Sonra o fikir üzerine hayaller kuruldu ve hayal edilen her şey gerçeğe dönüştü. Kadınların öncelikle zihinlerindeki prangaları kırmaları gerekiyor.”
“Yaratılmaya çalışılan tek tip insan modeline, çok yönlü hayatlarınızla meydan okuyun” çağrısında bulunan Erdoğan, “Çalışan kadının nasıl olması gerektiğini kendi değer yargılarınızla şekillendirin. Dünya tarihinin seyrini değiştirmiş insanlara baktığınızda, hep çok farklı alanlarda çığır açan işler yaptıklarını görürsünüz. İçinizdeki büyük potansiyele ket vurursanız hem kendinize haksızlık etmiş ve hem de kendinizi azımsamış olursunuz” ifadelerini kullandı.
“TEKNOLOJİ İNSANLIĞI ESİR ALMAMALI”
Konuşmasında teknolojinin insanlığı esir almaması gerektiğinin de altını çizen Emine Erdoğan, “Hayatta ne yapıyorsak yapalım bunu yalnızca insanlığa fayda sağlamak, kendimizi ve yaşamı keşfetmek için yapalım. Mesleklerimiz ya da uğraşılarımız içinde kat ettiğimiz yolun her adımı, varoluş amacımızı hatırlamamıza hizmet etmeli” şeklinde konuştu.
Teknoloji üretmenin yalnızca bir zümreye ait olmadığını gösteren ve ilk günden beri kadınları güçlendirmek için çalışan Turkcell ve TOBB'u tebrik eden Emine Erdoğan, “Geleceği yazmaya niyetli genç kızlarımızı ve kadınlarımızı, insanı kendine esir eden değil, insana hizmet eden teknoloji dünyasına davet ediyorum. Yolunuz açık, gelecek sizin olsun” dedi.
Etkinlikte proje kapsamında oluşturulan deneyim alanını ziyaret ederek, dünyada bir ilk olan ve görme engellilerin tek başlarına bisiklet sürmesi için geliştirilen telefon uygulamasının fikir sahibi ile tanışan Emine Erdoğan, bisikletin nasıl kullanıldığına ve çalıştığına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
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