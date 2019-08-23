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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)
23.08.2019 - 14:42, Son Güncelleme:

Emine Bulut'un kardeşi anlattı: 'Seni de öldüreceğim, bekle geliyorum'

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Emine Bulut'un kardeşi anlattı: 'Seni de öldüreceğim, bekle geliyorum'

Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen 38 yaşındaki Emine Bulut'un kardeşi Kazım Bulut, katil zanlısının en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi. Bulut, "Zaten 4-5 aydır bu işi kendi kendine kuruyormuş. Belinde sürekli ekmek bıçağıyla geziyormuş, 'Abilerini, babasını öldüreceğim.' diye anlatıyormuş. Ablamı bıçakladıktan sonra da babamı aramış, 'Seni de öldüreceğim, bekle geliyorum.' diye...' dedi.

Kazım Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, katil zanlısı F.B'nin hiçbir zaman çocuğuna babalık yapmadığını, alkolü, uyuşturucuyu ve kumarı bırakmadığını ileri sürdü.

Ablasının zanlıdan yaklaşık 6 yıl önce tek celsede boşandığını anlatan Bulut, şöyle konuştu:

"Boşanırken de çocuktan yana hiçbir şey talep etmedi. 'Çocuk sizin olsun.' dedi çünkü bunun babalık duygusu yok. Babalık duygusu olsa çocuğunun yanında annesine bu caniliği, vahşeti yapabilecek bir insan olamaz. Bunlara insan denmez. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bunların hakkı idam. Çocuğunu ne zaman istese görebilirdi ama senede toplasan 5 defa ancak görüyordu çünkü istemiyordu. Çocuk hiçbir zaman ona 'Baba' demedi.

Allah kimseye bu acıları yaşatmasın. Devlet büyüklerimizden tek isteğim idam. Başka hiçbir şey değil. Bu insanlar tekrar aramıza dönmesin."

Emine Bulutun kardeşi anlattı: Seni de öldüreceğim, bekle geliyorum

Bulut, olay günü zanlının isteği üzerine ablasının onunla çarşıda buluştuğunu, tartıştıklarını ve ablasına hakaret etmeye başladığını öne sürdü. Zanlının, ablasını eve gitmek için çocuğuyla minibüse bindiği sırada kolundan yakalayarak aşağı indirdiğini anlatan Bulut, şöyle devam etti:

"Orada tartışırken dolmuşçular falan araya giriyorlar. Sonra 'konuşalım' diye ablamı ve çocuğu olayın yaşandığı yere götürüyor. Daha sonrasında olay oluyor ve kimse de müdahale etmiyor. Zaten 4-5 aydır bu işi kendi kendine kuruyormuş. Belinde sürekli ekmek bıçağıyla geziyormuş, 'Abilerini, babasını öldüreceğim.' diye anlatıyormuş. Ablamı bıçakladıktan sonra da babamı aramış, 'Seni de öldüreceğim, bekle geliyorum.' diye. Sonra da zaten yakalanıyor. Bunlar 10 yıldır ayrı yaşıyorlardı. Çocuk doğmadan 4-5 ay önce ayrılmışlardı.

Çocuk 4 yaşına gelince biz 'annesiz babasız büyümesin' diye barıştırdık ama 4-5 ay denediler, olmadı, bu, hala pislikten kurtulmadı."Emine Bulutun kardeşi anlattı: Seni de öldüreceğim, bekle geliyorum

Türkiyeyi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakanlıktan açıklama
Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakanlık'tan açıklama
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