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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
23.08.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Emine Bulut açıklaması: 'Dinimizde kadının canı, onuru ve hakları dokunulmazdır'

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Diyanet İşleri Başkanı'ndan Emine Bulut açıklaması: 'Dinimizde kadının canı, onuru ve hakları dokunulmazdır'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam'da kadının canı, onuru, haklarının dokunulmaz ve emanet olduğunu belirterek, "Herkes bilmelidir ki her ne sebeple olursa olsun bir kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması en büyük zulümdür. İslam ve insanlık ile asla bağdaşmayan büyük bir günahtır." dedi.

Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma hutbesini okudu ve namaz kıldırdı.

Hutbede, Kırıkkale'de Emine Bulut'un eski eşi tarafından öldürülmesine değinerek "hunharca bir cinayet işlendiğini" vurgulayan Erbaş, "Vefat eden hanım kardeşimize ve onun gibi bu şekilde cinayete maruz kalan nice masuma Allah'tan rahmet, arkalarında bıraktıkları yavrulara ve sevdiklerine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erbaş, hutbede şu mesajları verdi:
"Herkes bilmelidir ki her ne sebeple olursa olsun bir kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması en büyük zulümdür. İslam ve insanlıkla asla bağdaşmayan büyük bir günahtır. Dinimizde kadının canı, onuru ve hakları dokunulmazdır ve emanettir. Nitekim Efendimiz aleyhissalatu vesselam 'Sizin en hayırlınız, eşine karşı en hayırlı olanınızdır' buyurmuştur. Diğer taraftan mümin 'elinden ve dilinden hiç kimsenin zarar görmediği kişidir'. Bir daha bu tür acı olayları milletimize yaşatmamasını CenabıHak'tan niyaz ediyorum."

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