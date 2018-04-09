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    Emekli müze görevlisi tarihi eser kaçakçısı çıktı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    09.04.2018 - 12:50 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da, emekli müze görevlisi İ.Ç’nin de arasında bulunduğu 3 kişiye yönelik operasyonda, 10’u 18.yy dönemine ait padişah fermanı olmak üzere 1502 tarihi eser ele geçirildi.

    Emekli müze görevlisi tarihi eser kaçakçısı çıktıİstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ellerinde tarihi eser bulunan kişilerin bu eserleri yurtdışına çıkararak satmayı planladıkları yönünde bilgi aldı. Yapılan araştırmada, eserlerin Üsküdar, Kadıköy, Avcılar, Beylikdüzü ve Ataşehir’deki adreslerde gizlendiği belirlendi.

    Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin önceki gün eş zamanlı baskın düzenlediği adreslerde, Osmanlı padişahları 3. Ahmet, 1. Mahmut ve 3. Selim’e ait oldukları belirlenen 10 padişah fermanı, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 1442 sikke, Helenistik döneme ait 36 adet obje, İslami döneme ait 5 tutamaklı mühür, 4 adet kil ya da plaster mühür baskısı, değişik dönemlere ait 15 ok ucu, haç, figür, bronz iğnenin de arasında bulunduğu 15 arkeolojik obje ele geçti.

    Emekli müze görevlisi tarihi eser kaçakçısı çıktı
    1502 tarihi eserin ele geçtiği operasyonda İ.Ç, S.C ve H.M.K gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan İ.Ç’nin özel bir müzeden emekli olduğu, tarihi eser kaçakçılığından emniyette kaydı bulunduğu belirlendi. 3 kişi, emniyetteki sorgularının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

    Emekli müze görevlisi tarihi eser kaçakçısı çıktı

    Etiketler: müze , NoMobil , gündem
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