Elinde Demirtaş’ın kitabı
- OYUNCU Sarah Jessica Parker, New York’ta bir etkinlikten çıkarken elinde Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yazdığı ‘Seher’ isimli kitabın İngilizce çevirisiyle görüntülendi.
Demirtaş’ın ‘Seher’ isimli kitabı geçen aylarda ‘Dawn: Stories’ ismiyle İngilizce’ye çevrilmişti. Parker’ın ABD’de Nisan 2019’da yayımlanması planlanan kitaba erkenden ulaşmış olması ayrıca dikkati çekti. Bunun nedeni ise Parker’ın kitabın yayıncısı olması. SJP for Hogarth adıyla ilk olarak Fatima Farheen Mirza’nın A Place for Us’ının yayınlanmasını sağlayan Parker, kültürel çeşitliliği olan hikâyelere olan ilgisiyle biliniyor.
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